Дворцовый переворот не удался, но у Пенса остаются шансы

В конце лета 2020 года появилось сообщение: в прошлом году вице-президент США Майк Пенс мог занять президентский пост вместо Дональда Трампа. Позднее информация не подтвердилась, но в будущее такое развитие событий вполне вероятно
Телеканал CNN процитировал отрывок из книги корреспондента газеты The New York Times Майкла Шмидта, которая готовится к публикации, что в ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп перенес серию микроинсультов и, отправившись к врачу, попросил вице-президента Майка Пенса быть готовым временно взять на себя президентские полномочия, в случае если ему будут проводить сложные медицинские процедуры, требующие наркоза.
Тогда Белый дом сообщал, что глава государства поехал на плановый медосмотр, но эта поездка вызвала массу ажиотажа из-за того, что она не значилась в распространённом администрацией графике.
«Это никогда не закончится! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда такого не случалось с этим кандидатом — фейк-ньюз! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии!» — отреагировал на публикацию Трамп на своей странице в Twitter.
Лечащий врач президента Шон Конли также опроверг эту информацию, подчеркнув, что у Трампа не было ни инсульта, ни микроинсульта. Вслед за ним Майк Пенс в эфире телеканала Fox News заверил, что американский лидер здоров.
«Я не помню, чтобы мне говорили быть готовым. Мне сказали, что президент идёт к врачу. В тот день не произошло ничего необычного. Если вы вице-президент США, то одна из составляющих работы — быть всегда наготове», — заявил он.
К чему должен быть готов вице-президент США?
Изначально вице-президентом становился тот, кто занял на президентских выборах второе место. В таком случае у власти могли оказаться представители разных партий, что не способствовало эффективной работе, поэтому в 1804 году в Конституции закрепили отдельную процедуру избрания кандидата в вице-президенты. Эта должность хоть и была почётной, но на деле мало значила, расширение полномочий произошло в XX веке.
Чем же занимается вице-президент США? Посещает другие страны для выполнения поручений главы государства, участвует в заседаниях кабинета и Совета по национальной безопасности (консультативного органа при президенте для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики), способствует укреплению связей между Белым домом и Конгрессом, руководит заседаниями администрации США
в случаях отсутствия президента. Но всё же главное предназначение заключается в том, что если президент по каким-либо причинам (отставка, импичмент, смерть) не может исполнить свои полномочия до конца 4-летнего мандата, то его место до плановых выборов занимает вице-президент.
Даже требования к кандидату в вице-президенты предъявляются такие же, как к кандидату в президенты: рождён в США и проживает на территории страны на протяжении последних 14 лет, имеет американское гражданство, не моложе 35 лет. Кандидаты должны представлять одну партию, но разные штаты.
В истории США девять вице-президентов приняли присягу в качестве президента:
- Джон Тайлер (4 апреля 1841 года занял президентский пост после смерти 9-го главы государства Уильяма Генри Гаррисона);
- Миллард Филлмор (к власти он пришёл 9 июля 1850 года после смерти 13-го президента США Закари Тейлора);
- Эндрю Джонсон (занял высший государственный пост 15 апреля 1865 года из-за убийства 16-го президента США Авраама Линкольна);
- Честер Артур (возглавил страну 22 сентября 1881 года после гибели 20-го президента США Джеймса Абрахама Гарфилда от рук психически ненормального);
- Теодор Рузвельт (стал хозяином Белого дома 14 сентября 1901 года после гибели 25-го президента Уильяма Мак-Кинли в результате покушения);
- Калвин Кулидж (пришёл к власти 4 марта 1921 года после смерти 29-го президента Уоррена Гамалиела Гардинга);
- Гарри Трумэн (вступил в должность 12 апреля 1945 года после внезапной кончины 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта);
- Линдон Джонсон (принял присягу на борту самолёта 22 ноября 1963 года в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди);
- Джеральд Форд — единственный американский лидер, который стал вице-президентом и президентом, не участвуя в выборах. В 1973 году 37-й президент США Ричард Никсон назначил Форда вице-президентом после отставки Спиро Агню, вступил в должность после утверждения обеими палатами Конгресса, а 9 августа 1974 года принял президентские полномочия после того, как Никсон подал в отставку, не дожидаясь решения Сената по процедуре импичмента, инициированного из-за Уотергейтского скандала.
Вице-президенты важны как никогда
В нынешней избирательной кампании к кандидатам в вице-президенты — Майку Пенсу от республиканцев и Камале Харрис от демократов — привлечено больше внимания, чем обычно. Это связано в том числе с тем, что оба кандидата в президенты США в преклонном возрасте — Дональду Трампу 74 года, а его оппоненту Джо Байдену
— 77, то есть теоретически вероятность, что победитель выборов может не дожить до ноября 2024 года, существует, и тогда Пенс или Харрис может стать хозяином Белого дома. К тому же Байден, когда ещё находился в поиске напарницы, говорил открытым текстом, что она должна быть готова незамедлительно взять на себя президентские полномочия.
Существует и другая причина. В следующих выборах Трамп участвовать не сможет, поскольку Конституцией разрешено всего два срока, а Байден, хоть и заверяет, что способен править 8 лет, уже сегодня заговаривается (некоторые объясняют это заиканием, с которым политик борется всю жизнь), поэтому вряд ли в 81 год вступит в четвёртую президентскую гонку. Таким образом, нынешних кандидатов в вице-президенты можно рассматривать как потенциальных кандидатов в президенты через 4 года.
В середине августа социологи провели опрос, кого американцы хотели бы видеть участниками президентской гонки от республиканцев. С большим отрывом лидирует Майк Пенс (31%); на втором месте оказался старший сын президента Дональд Трамп-младший (17%), который, как весной написал журнал New York Times Magazine, лучше остальных детей американского лидера ориентируется на политической кухне. Для сравнения его сестра Иванка Трамп
набрала всего 3%. замкнула тройку лидеров бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
(11%), которая достойно выступила на партийном съезде в поддержку нынешнего хозяина Белого дома.
Если Пенс победит на президентских выборах 2024 года, то это не станет прецедентом, в американской истории уже были случаи, когда вице-президенты после окончания своего мандата заходили в Белый дом на правах хозяина.
У демократов дела обстоят чуть сложнее, поскольку, в отличие от республиканцев, они не проводили партийную реформу и испытывают дефицит в кандидатах, которые были бы по душе избирателям. В недавнем опросе Института Gallup 52% респондентов из числа сторонников демократов сказали, что хотели бы партию представлял кто-то другой, а не Джо Байден.
Фаворитом внутрипартийных праймериз 2024 года, уверен основатель авторитетного политологического портала Real Clear Politics Том Беван, в любом случае будет Камала Харрис. В нынешней президентской кампании она выступила крайне неудачно, хотя начала очень ярко с обвинения Байдена в содействии сегрегации в школах в 1970-х годах, когда он был сенатором, после следующих раундов её рейтинги опустились настолько, что пришлось снять свою кандидатуру. Но фигура Харрис настолько символична для нынешней внутриполитической ситуации в США — на фоне протестов из-за расового неравенства, — что партийный истеблишмент решил выбрать именно её в роли кандидата в вице-президенты.
Так что вице-президенты в 2020-м решают не всё, но многое.