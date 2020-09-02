Дворцовый переворот не удался, но у Пенса остаются шансы

В конце лета 2020 года появилось сообщение: в прошлом году вице-президент США Майк Пенс мог занять президентский пост вместо Дональда Трампа. Позднее информация не подтвердилась, но в будущее такое развитие событий вполне вероятно

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Телеканал CNN процитировал отрывок из книги корреспондента газеты The New York Times Майкла Шмидта, которая готовится к публикации, что в ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп перенес серию микроинсультов и, отправившись к врачу, попросил вице-президента Майка Пенса быть готовым временно взять на себя президентские полномочия, в случае если ему будут проводить сложные медицинские процедуры, требующие наркоза.

Тогда Белый дом сообщал, что глава государства поехал на плановый медосмотр, но эта поездка вызвала массу ажиотажа из-за того, что она не значилась в распространённом администрацией графике.

«Это никогда не закончится! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда такого не случалось с этим кандидатом — фейк-ньюз! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии!» — отреагировал на публикацию Трамп на своей странице в Twitter.

Лечащий врач президента Шон Конли также опроверг эту информацию, подчеркнув, что у Трампа не было ни инсульта, ни микроинсульта. Вслед за ним Майк Пенс в эфире телеканала Fox News заверил, что американский лидер здоров.

«Я не помню, чтобы мне говорили быть готовым. Мне сказали, что президент идёт к врачу. В тот день не произошло ничего необычного. Если вы вице-президент США, то одна из составляющих работы — быть всегда наготове», — заявил он.

К чему должен быть готов вице-президент США?

Изначально вице-президентом становился тот, кто занял на президентских выборах второе место. В таком случае у власти могли оказаться представители разных партий, что не способствовало эффективной работе, поэтому в 1804 году в Конституции закрепили отдельную процедуру избрания кандидата в вице-президенты. Эта должность хоть и была почётной, но на деле мало значила, расширение полномочий произошло в XX веке.

Чем же занимается вице-президент США? Посещает другие страны для выполнения поручений главы государства, участвует в заседаниях кабинета и Совета по национальной безопасности (консультативного органа при президенте для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики), способствует укреплению связей между Белым домом и Конгрессом, руководит заседаниями администрации США в случаях отсутствия президента. Но всё же главное предназначение заключается в том, что если президент по каким-либо причинам (отставка, импичмент, смерть) не может исполнить свои полномочия до конца 4-летнего мандата, то его место до плановых выборов занимает вице-президент.

Даже требования к кандидату в вице-президенты предъявляются такие же, как к кандидату в президенты: рождён в США и проживает на территории страны на протяжении последних 14 лет, имеет американское гражданство, не моложе 35 лет. Кандидаты должны представлять одну партию, но разные штаты.

Джон Тайлер (4 апреля 1841 года занял президентский пост после смерти 9-го главы государства Уильяма Генри Гаррисона);

(4 апреля 1841 года занял президентский пост после смерти 9-го главы государства Уильяма Генри Гаррисона); Миллард Филлмор (к власти он пришёл 9 июля 1850 года после смерти 13-го президента США Закари Тейлора);

(к власти он пришёл 9 июля 1850 года после смерти 13-го президента США Закари Тейлора); Эндрю Джонсон (занял высший государственный пост 15 апреля 1865 года из-за убийства 16-го президента США Авраама Линкольна);

(занял высший государственный пост 15 апреля 1865 года из-за убийства 16-го президента США Авраама Линкольна); Честер Артур (возглавил страну 22 сентября 1881 года после гибели 20-го президента США Джеймса Абрахама Гарфилда от рук психически ненормального);

(возглавил страну 22 сентября 1881 года после гибели 20-го президента США Джеймса Абрахама Гарфилда от рук психически ненормального); Теодор Рузвельт (стал хозяином Белого дома 14 сентября 1901 года после гибели 25-го президента Уильяма Мак-Кинли в результате покушения);

(стал хозяином Белого дома 14 сентября 1901 года после гибели 25-го президента Уильяма Мак-Кинли в результате покушения); Калвин Кулидж (пришёл к власти 4 марта 1921 года после смерти 29-го президента Уоррена Гамалиела Гардинга);

(пришёл к власти 4 марта 1921 года после смерти 29-го президента Уоррена Гамалиела Гардинга); Гарри Трумэн (вступил в должность 12 апреля 1945 года после внезапной кончины 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта);

(вступил в должность 12 апреля 1945 года после внезапной кончины 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта); Линдон Джонсон (принял присягу на борту самолёта 22 ноября 1963 года в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди);

(принял присягу на борту самолёта 22 ноября 1963 года в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди); Джеральд Форд — единственный американский лидер, который стал вице-президентом и президентом, не участвуя в выборах. В 1973 году 37-й президент США Ричард Никсон назначил Форда вице-президентом после отставки Спиро Агню, вступил в должность после утверждения обеими палатами Конгресса, а 9 августа 1974 года принял президентские полномочия после того, как Никсон подал в отставку, не дожидаясь решения Сената по процедуре импичмента, инициированного из-за Уотергейтского скандала. В истории США девять вице-президентов приняли присягу в качестве президента:

Вице-президенты важны как никогда

В нынешней избирательной кампании к кандидатам в вице-президенты — Майку Пенсу от республиканцев и Камале Харрис от демократов — привлечено больше внимания, чем обычно. Это связано в том числе с тем, что оба кандидата в президенты США в преклонном возрасте — Дональду Трампу 74 года, а его оппоненту Джо Байдену — 77, то есть теоретически вероятность, что победитель выборов может не дожить до ноября 2024 года, существует, и тогда Пенс или Харрис может стать хозяином Белого дома. К тому же Байден, когда ещё находился в поиске напарницы, говорил открытым текстом, что она должна быть готова незамедлительно взять на себя президентские полномочия.

Существует и другая причина. В следующих выборах Трамп участвовать не сможет, поскольку Конституцией разрешено всего два срока, а Байден, хоть и заверяет, что способен править 8 лет, уже сегодня заговаривается (некоторые объясняют это заиканием, с которым политик борется всю жизнь), поэтому вряд ли в 81 год вступит в четвёртую президентскую гонку. Таким образом, нынешних кандидатов в вице-президенты можно рассматривать как потенциальных кандидатов в президенты через 4 года.

В середине августа социологи провели опрос, кого американцы хотели бы видеть участниками президентской гонки от республиканцев. С большим отрывом лидирует Майк Пенс (31%); на втором месте оказался старший сын президента Дональд Трамп-младший (17%), который, как весной написал журнал New York Times Magazine, лучше остальных детей американского лидера ориентируется на политической кухне. Для сравнения его сестра Иванка Трамп набрала всего 3%. замкнула тройку лидеров бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли (11%), которая достойно выступила на партийном съезде в поддержку нынешнего хозяина Белого дома.

Если Пенс победит на президентских выборах 2024 года, то это не станет прецедентом, в американской истории уже были случаи, когда вице-президенты после окончания своего мандата заходили в Белый дом на правах хозяина.

У демократов дела обстоят чуть сложнее, поскольку, в отличие от республиканцев, они не проводили партийную реформу и испытывают дефицит в кандидатах, которые были бы по душе избирателям. В недавнем опросе Института Gallup 52% респондентов из числа сторонников демократов сказали, что хотели бы партию представлял кто-то другой, а не Джо Байден.

Фаворитом внутрипартийных праймериз 2024 года, уверен основатель авторитетного политологического портала Real Clear Politics Том Беван, в любом случае будет Камала Харрис. В нынешней президентской кампании она выступила крайне неудачно, хотя начала очень ярко с обвинения Байдена в содействии сегрегации в школах в 1970-х годах, когда он был сенатором, после следующих раундов её рейтинги опустились настолько, что пришлось снять свою кандидатуру. Но фигура Харрис настолько символична для нынешней внутриполитической ситуации в США — на фоне протестов из-за расового неравенства, — что партийный истеблишмент решил выбрать именно её в роли кандидата в вице-президенты.