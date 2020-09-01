Это не русские: всплывшую у Аляски подлодку опознали

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 «Омск», вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США. При этом редакция не сомневается, что рыболовные суда встречались также и с российским флотом, проводившим крупномасштабными учения в этом районе.

Вышедшая на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе подводная лодка, которую СМИ назвали российской субмариной «Омск», оснащенной крылатыми ракетами, на самом деле, вероятно, была подлодкой Flight-II ВМС США.

Ранее экипажи рыболовных траулеров с Аляски рассказывали про российские военные суда в этом районе. Однако эксперты издания Forbes проанализировали фото портала Alaska Public Media и выяснили, что это была американская атомная ударная субмарина типа Los Angeles.

«Это сужает поиск до шести подводных лодок, действующих в настоящее время в составе ВМС. Только три из них базируются в Тихом океане. USS Chicago (SSN-721) базируется в Перл-Харборе, в то время как USS Key West (SSN-722) и USS Oklahoma City (SSN-723) базируются на Гуаме», — говорится в заметке.

При этом редакция верит в то, что рыболовные суда встречались также и с российским флотом, проводившим крупномасштабные учения в этом районе. На другой фотографии, предоставленной Alaska Public Media, видно, как российский корвет пересекает траекторию рыболовного судна.

Тремя днями ранее сообщалось, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование Вооруженных сил (ВС) США следят за подводной лодкой российского ВМФ, которая всплыла в международных водах около Аляски, сообщило в Twitter северное командование ВС США. В его сферу ответственности входит Арктика.

«Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей», — отметили в командовании.

Военные подчеркнули, что «тщательно отслеживают» движение всех судов и иностранных кораблей в своей зоне ответственности.

По данным информационного агентства Associated Press (АP), экипажи американских рыболовных судов, находящихся у побережья Аляски, сообщили береговой охране США о присутствии в Беринговом море российских боевых кораблей.

Представитель береговой охраны Кип Уадлоу заявил, что связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон.

Ему подтвердили, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях. О них знали некоторые американские официальные лица.

«Мы не получали никаких запросов о помощи от российского флота или других моряков в этом районе. Мы всегда готовы помочь тем, кто терпит бедствие», — подчеркнули в заявлении северного командования.

К-186 «Омск» — российская многоцелевая атомная подводная лодка с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ «Антей».

Она входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ России, вооружена крылатыми ракетами «Оникс», «Циркон», «Калибр». Лодка предназначена для уничтожения авианосных ударных соединений на дальности до 1 тыс. км и наземных целей дальностью до 2,6 тыс. км.

Субмарина «Омск» и флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.

Это соответствует плану военно-морских учений «Океанский щит-2020» и тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне, сообщили в ТОФ.

Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют «серьезную проблему» для Соединенных Штатов, заявил в июле нынешнего года генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк.

Обеспокоенность за океаном связана со стремительным развитием российского флота и новыми разработками отечественных кораблестроителей. Не так давно подводные силы российского ВМФ получили на оснащение интегрированную ракетную систему «Калибр-ПЛ», размещаемую в 533-мм торпедных аппаратах подводных лодок, предназначенную для поражения надводных, подводных и наземных целей.

Новейшие российские субмарины типа «Хабаровск», оснащенные беспилотными подводными аппаратами «Посейдон», могут революционным образом изменить тактику ведения боевых действий на море, пишут американские СМИ.

Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведенные с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета. Проведение испытаний идет в плановом порядке.