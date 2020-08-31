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Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США 

Газета.Ru 2 часа назад
США: «Полная зла страна, которую надо наказать»
Фото: Газета.Ru
Остановить насилие в американских городах, которое происходит на фоне не прекращающихся в стране протестов, можно только силой, убежден президент США Дональд Трамп. Кроме того, он раскритиковал за бездействие мэра Портленда, демократа Теда Уилера, поскольку в его городе в ходе протестной акции 29 августа погиб человек.
Насилие в американских городах, находящихся под управлением демократов, можно прекратить только при помощи силы, считает президент США Дональд Трамп, о чем он написал в Twitter.
Так глава государства прокомментировал прокатившиеся по всей стране беспорядки, в том числе в Портленде, штат Орегон.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы — это сила!» — написал он.

Трамп в очередной раз раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера и назвал его «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города».

«Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, не смогут этого сделать!» — заявил президент.

Он также настаивает на вводе в город бойцов национальной гвардии, но местные власти отказываются от этого предложения.
И.о. главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф ранее заявил, что в Портленде царят «хаос и беззаконие». По его словам, МВБ готово использовать все ресурсы, чтобы нормализовать обстановку в Портленде, где акции протеста и беспорядки продолжаются более 90 дней.
Массовые акции начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после того, как при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота, скончался афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские использовали в ходе его задержания удушающий захват. Всех четверых сотрудников полиции, участвовавших в операции, уволили, им предъявлены обвинения.
После этого по всей стране прокатилась волна протестных акций. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия США.
Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.
На фоне этих протестов в начале июня президент США говорил, что принял решение разместить дополнительные федеральные силы по всей стране, чтобы пресекать беспорядки. Глава государства также предлагал направить военных в любой штат, чьи власти попросят о помощи.

«Я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть [в его штате] национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — предупредил Трамп.

Наиболее масштабные протестные акции проходят в Портленде. Как сообщает полиция города, во время одного из последних протестов погиб человек. Как передает агентство The Associated Press, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter (англ. — «Жизни темнокожих имеют значение») и сторонниками Трампа. Были задержаны десять человек.
В последнее время в преддверии президентских выборов в США Трамп все чаще обрушивается с критикой на конкурентов — Демократическую партию. 27 августа он назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни.

«Эти выборы решат, спасем ли мы американскую мечту или позволим социалистам разгромить дорогую нам судьбу нашей страны … Ваш голос решит, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его разрушить», — сказал Трамп в ходе своего выступления на съезде республиканцев.

Он назвал кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена уничтожителем американских рабочих мест, а «не спасителем американской души».
Глава государства также обвинил Байдена, что тот вел «бесконечные» войны за рубежом. Трамп убежден, что демократы видят в США «полную зла страну, которую надо наказать».

«То, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны», — подчеркнул он.

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Комментарии
США , Статьи , Джозеф Байден , Чед Вулф , Дональд Трамп , Джордж Флойд , Демократическая партия США , МВД
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