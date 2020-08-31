С критикой программы Байдена выступила Национальная стрелковая ассоциация США. По их мнению, если права американцев на оружие будут ограничены или отобраны, «Америка изменится до неузнаваемости».

В качестве одного из пунктов предвыборной кампании, Байден предложил упразднить право американцев владеть полуавтоматическими штурмовыми винтовками и запустить программу выкупа государством у американцев подобного оружия. В ходе своих выступлений он также неоднократно высказывался за полный запрет на огнестрельное оружие.

Стрелковая ассоциация США является одной из самых влиятельных организаций в сфере внутренней политики. В 2016 году она перечислила республиканцу Трампу пожертвование на предвыборную кампанию в размере $36 миллионов.