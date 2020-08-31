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В США заявили о планах Байдена лишить американцев права на оружие 

Мир24 и ещё 2 32 минуты назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден планирует убрать или существенно ограничить действие второй поправки в конституцию США, позволяющую приобретать и носить оружие, сообщает ТАСС.
С критикой программы Байдена выступила Национальная стрелковая ассоциация США. По их мнению, если права американцев на оружие будут ограничены или отобраны, «Америка изменится до неузнаваемости».
В качестве одного из пунктов предвыборной кампании, Байден предложил упразднить право американцев владеть полуавтоматическими штурмовыми винтовками и запустить программу выкупа государством у американцев подобного оружия. В ходе своих выступлений он также неоднократно высказывался за полный запрет на огнестрельное оружие.
Стрелковая ассоциация США является одной из самых влиятельных организаций в сфере внутренней политики. В 2016 году она перечислила республиканцу Трампу пожертвование на предвыборную кампанию в размере $36 миллионов.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп согласился стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.
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Комментарии 2
США , Видео , В мире , Оружие , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , ИТАР-ТАСС
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