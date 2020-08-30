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Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных 

РИА Новости и ещё 7 23 минуты назад
Трамп накинулся на конгресс с серьезными обвинениями
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки и ее искажении.
В субботу стало известно о решении офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч. Это вызвало возмущение демократов в конгрессе, которые пригрозили, что заставят разведку США предоставлять необходимую информацию.

"Директор (нацразведки США Джон) Рэтклифф предоставил информацию в комитет (палаты представителей по разведке) и информацию слили. Был ли это "скользкий Шифф" (глава комитета демократ Адам Шифф — ред.) или кто-то еще — они слили информацию и, самое плохое, что они слили неверную информацию", — заявил Трамп на совещании в Техасе.

"Он (Рэтклифф — ред.) от этого устал. Он хочет делать это (предоставлять информацию — ред.) в другом виде, потому что в комитете есть "стукачи", которые явно делают плохие вещи, возможно, незаконно. Мы изучим это в отдельном порядке… Мы не позволим "стукачам" сливать информацию", — добавил президент.
Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.
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США , В мире , Адам Шифф , Дональд Трамп
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