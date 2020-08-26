Как фармацевты заразили 20 тысяч человек COVID-19

Конференция фармацевтов в Бостоне привела к 20 тыс. случаям COVID-19 по всему миру, считают ученые из США. Им удалось отследить источник вируса благодаря анализу генома.

Ежегодная встреча руководства фармацевтической компании Biogen в Бостоне привела к 20 тысячам случаев заражения COVID-19, подсчитали специалисты Массачусетского технологического института и Гарварда . Работа, пока не опубликованная в научном журнале, размещена на сервисе препринтов medrxiv.org.

В феврале на конференции компании Biogen в Бостоне собрались около 200 человек со всего мира. Мероприятие началось с завтрака, на котором присутствовали около 175 человек, в том числе гости из Италии , где к тому моменту из-за коронавируса была закрыта часть городов. На протяжении двух дней посетители общались, обнимались, расцеловывали друг друга, передавали друг другу щипцы для салата, не подозревая, что среди них есть носитель коронавируса.

Австралию и Сингапур. К вечеру второго дня заражены оказались еще несколько человек — директор по исследованиям, фотограф, генеральный директор восточного подразделения компании. Они увезли вирус в пригород Бостона, Индиану и Северную Каролину, в Словакию

В течение двух недель вирус, распространившийся между участниками конференции, привел к заражению 35 человек.

«В конечном итоге, среди людей, посетивших конференцию, и тех, с кем они контактировали, набралось более 90 случаев заражения», — пишут авторы работы.

К апрелю он добрался до нескольких приютов для бездомных в Бостоне, заразив 230 постояльцев и сотрудников. Симптомы у большинства отсутствовали

Отследить источник вируса удалось благодаря изменениям его генома. Исследователи секвенировали и проанализировали 772 полных генома коронавируса. Им удалось обнаружить 80 случаев занесения вируса в Бостон извне, преимущественно из других регионов США и Европы, а также крупные вспышки — в том числе и связанную с конференцией.

Распределенный по нескольким странам, вирус, по подсчетам исследователей, заразил до 20 тыс. человек.

Пробы с мутациями, свойственными бостонскому вирусу, были обнаружены на Аляске, в Сенегале, в Люксембурге. В Массачусетсе они составили почти треть от секвенированных геномов.