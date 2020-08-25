Байден обещает убить американскую экономику

Американские СМИ в восторге от того, какую решительность и безжалостную принципиальность продемонстрировал Джо Байден в своем недавнем интервью телеканалу ABC. Восторг вызван тем, что Байден намерен в случае продолжения эпидемии еще раз ввести жесткий общенациональный карантин с тотальными ограничениями экономической активности, демонстрируя таким образом подход, который диаметрально противоположен позиции президента Трампа.

Фото: © AP Photo / Andrew Harnik © AP Photo / Andrew Harnik

России, Для понимания последствий этой позиции стоит учитывать, что коронавирус в Евросоюзе Бангладеш или Китае — это вопрос прежде всего эпидемиологический, и только в США коронавирус — вопрос сугубо политического характера.

Издание Politico сообщает:

"Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что сделает "все что угодно" для борьбы с распространением коронавируса внутри страны, включая блокировку (экономики) США, если это будет сочтено необходимым. "Я бы выключил ее (экономику. — Прим. авт.). Я бы послушал ученых, — сказал Байден корреспонденту ABC Дэвиду Мьюиру в совместном интервью со своей напарницей (кандидатом в вице-президенты), сенатором Камалой Харрис. — Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни". Комментарии Байдена указывают на самые жесткие потенциальные меры, которые какой-либо кандидат в президенты от Демократической партии предложил для того, чтобы остановить распространение вируса, уже унесшего жизни не менее 175 тысяч человек в США".

Демократическая партия в целом и Байден в частности пытаются "продать" себя избирателям в качестве бескомпромиссных борцов с коронавирусом, готовых пойти на самые радикальные меры для того, чтобы остановить эпидемию в США. Задача заключается в том, чтобы на их фоне президент Трамп выглядел как циничный делец и "убийца бабушек и дедушек", у которого все руки в крови тех, кто умер из-за нежелания действующей администрации продлевать экономические ограничения, запрещать американцам выход из дома и принуждать их к ношению масок под страхом ареста.

В регионах США, которые контролируются Демократической партией, паранойя властей иногда принимает гротескный характер. Например, в Лос-Анджелесе местная мэрия не просто запретила домашние вечеринки (то есть реально ограничила конституционные права граждан на собрания и свободное передвижение), но еще и отключает от электроснабжения, водопровода и канализации дома нарушителей ограничений такого рода.

Тем жителям планеты, которые находятся вне американского инфополя, трудно понять этот уровень психоза, однако американские СМИ (работающие против Трампа и нагоняющие жуть в мозги обывателей с помощью "информационных наносов" индустриального масштаба) добились восхитительных результатов. К примеру, финансовая компания Franklin Templeton заказала специальный опрос общественного мнения по поводу эпидемии и пришла к следующим выводам:

"Мы обнаружили, что доля людей, которые очень обеспокоены или скорее обеспокоены серьезными последствиями для здоровья в случае заражения COVID-19, практически одинакова для всех возрастных категорий от 25 до 64 лет, и она не намного ниже доли обеспокоенных респондентов старше 65 лет. Расхождение с фактическими данными о смертности ошеломляет: среди людей в возрасте 18-24 лет доля обеспокоенных серьезными последствиями для здоровья в 400 раз превышает долю от общего числа смертей от COVID; для 25-34 лет — в 90 раз выше".

Это можно было бы считать просто нормальной осторожностью, но есть нюанс: эти же самые обеспокоенные граждане являются не сторонниками соблюдения средств гигиены и ношения масок, а сторонниками закрытия школ, бизнесов, государственных учреждений и вообще бесконечного ограничения всей нормальной жизни до момента достижения полной безопасности.

Именно апеллируя к этому психозу, который, как отдельно выяснили заказчики опроса Franklin Templeton, распространяется в основном среди активных пользователей соцсетей и потребителей мейнстримных (то есть антитрамповских) СМИ, Байден заявил о готовности выключить экономику после победы на выборах.

Проблема в том, что выключение экономики, о котором говорит Байден, будет по большому счету ее убийством.

"Блокировка целой страны <...> обходится вам до трех процентов ВВП в месяц, поэтому даже самые богатые страны на планете не могут позволить себе еще два или три месяца полной блокировки", — заявил американскому телеканалу CNBC Хартмут Иссель, глава отдела акций Азиатско-Тихоокеанского региона швейцарского банка UBS.

В странах, которые не так сильно политизировали тему борьбы с эпидемией и не превращали ее в вопрос избирательной кампании, ситуация воспринимается однозначно: полной заморозки экономики позволить себе уже нельзя. Об этом говорили такие разные политики и представители бизнеса, как экс-премьер Великобритании Тони Блэр , руководитель компании Siemens Джо Кэзер и премьер Франции Жан Кастекс.

США в этом смысле не отличаются ничем и находятся даже в худшем положении, ибо оправиться после первого выключения экономики у них не получилось даже близко. The New York Post сообщает, что "голодные жители Нью-Йорка выстраиваются в очередь длиной в четверть мили за бесплатной едой в Квинсе".

Известный экономист и ведущий советник по экономическим вопросам страхового гиганта Allianz Мохаммед Эль-Эриан считает, что "разрушение малого бизнеса коронавирусом угрожает капитализму в США".

По официальным государственным оценкам, на которые ссылается финансовый телеканал CNBC, "почти половина (взрослого) населения США — без работы".

И вот на этом фоне Джо Байден — точнее, его политтехнологи — делает ставку на то, что нужно сильнее закошмарить избирателей коронавирусом и пообещать им еще более жесткие экономические ограничения (с вероятными отключениями электричества и водопровода для нарушителей), чтобы привлечь их на свою сторону. Как справедливо заметил владелец крупнейшей международной политконсалтинговой компании Eurasia Group Ян Бремер , единственный вопрос, в котором электорат в целом доверяет Трампу больше, чем Байдену, — это экономика, и такое заявление Байдена может дать кампании действующего президента дополнительные возможности.