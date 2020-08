Человек без принципов: Старшая сестра опорочила Трампа

Мэри Трамп издала в июле книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что 74-летний Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. В основу книги она также положила беседу со старшей сестрой американского лидера. Президент назвал произведение своей племянницы лживым и ужасным.