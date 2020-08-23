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Старшая сестра Трампа считает его беспринципным человеком

ТАСС
21 минуту назад
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Старшая сестра президента США, отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри считает своего брата беспринципным человеком, которому нельзя доверять. Об этом свидетельствует тайно записанный на пленку ее разговор с племянницей американского лидера Мэри Трамп. Она предоставила запись газете The Washington Post, которая опубликовала ее в субботу.
Человек без принципов: Старшая сестра опорочила Трампа
Фото: EPAEPA
В 2018 году глава США предложил отправить Бэрри на границу на фоне масштабных потоков мигрантов, прибывавших в Соединенные Штаты. Отставной судья во время беседы подвергла критике своего брата. Тогда вашингтонская администрация проводила политику "нулевой терпимости", согласно которой нелегальных мигрантов привлекали к уголовной ответственности и разлучали с детьми.
"У него нет принципов. Совершенно никаких. Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим", - отметила 83-летняя сестра президента. "Ему нельзя доверять", - добавила она.
Мэри Трамп издала в июле книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что 74-летний Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. В основу книги она также положила беседу со старшей сестрой американского лидера. Президент назвал произведение своей племянницы лживым и ужасным.
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США,В мире,Дональд Трамп,Washington Post,
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