Человек без принципов: Старшая сестра опорочила Трампа

В 2018 году глава США предложил отправить Бэрри на границу на фоне масштабных потоков мигрантов, прибывавших в Соединенные Штаты. Отставной судья во время беседы подвергла критике своего брата. Тогда вашингтонская администрация проводила политику "нулевой терпимости", согласно которой нелегальных мигрантов привлекали к уголовной ответственности и разлучали с детьми.