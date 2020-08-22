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Церемония прощания с умершим братом Трампа прошла в Белом доме 

ТАСС и ещё 3 13 минут назад
Трамп простился с умершим братом
Фото: газета.ру
Церемония прощания с умершим братом президента США Дональда Трампа Робертом прошла в пятницу в Белом доме. Как пишет телекомпания CNN, помимо американского лидера, участие в ней приняли члены его семьи, в том числе первая леди США Меланья Трамп.

"Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром!" — написал после церемонии в Twitter глава вашингтонской администрации.

Президент США сообщил о смерти своего брата 15 августа. До этого Роберт Трамп был госпитализирован в Нью-Йорке. По сведениям газеты The New York Times, у него были внутримозговые кровоизлияния.
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США , Ближний Восток , В мире , Меланья Трамп , Роберт Трамп , Дональд Трамп
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