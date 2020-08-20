Dagsavisen (Норвегия): русская рулетка Норвегии 

Норвегия, похоже, совершенно неправильно обращается с «русской рулеткой». Политики, занимающиеся вопросами безопасности, требуют еще большей враждебности к России в ситуации, когда американская гарантия защиты становится все менее надежной.
Мы стоим на пороге нового миропорядка, ставящего под вопрос глобальную гегемонию США.
Об этом свидетельствует напряженность, в последнее время растущая в отношениях США и Китая. Вне зависимости от исхода выборов США хотят, чтобы все внимание было сосредоточено на них, и пристально смотрят на Восток в попытке сохранить гегемонию.
Поэтому они и требуют от европейских союзников большей лояльности, регулярно угрожая им санкциями, когда их компании участвуют в строительстве российских газопроводов или пользуются китайскими технологиями.
В качестве наказания США решили вывести треть своих сил из Германии. Для Норвегии пошатнувшаяся позиция американцев означает дополнительную милитаризацию северных районов с целью противостоять России, а также ослабление гарантий безопасности на норвежской линии фронта.
Ставка Норвегии на американские гарантии безопасности
Норвегия многое сделала ради американских гарантий безопасности.
Она отказалась от курса низкого напряжения в отношениях с Россией и заменила его на непосредственное присутствие США на норвежской земле. Она купила дорогие американские самолеты, такие как F-16 и F-35, которые едва ли обеспечивают безопасность норвежской территории, а также поучаствовала в нескольких войнах и боевых операциях в Ливии, Афганистане, Сирии и Мали — далеко от географической зоны НАТО.
Ранее уже подчеркивалось, что Норвегия позиционирует себя как американскую линию фронта в противостоянии с Россией в Арктике. С тех пор Соединенные Штаты не раз бросали вызов российской атомной обороне. Они посетили Ян-Майен, впервые с 1980-х годов отправили военные корабли в Баренцево море и предложили американское оборудование для модернизации радиолокационной системы в Вардё.
Однажды России придется отреагировать на милитаризацию Арктики, и тогда американские гарантии безопасности окажутся не такими уж надежными.
Соединенные Штаты заявили, что совсем скоро выведут из Норвегии 700 морских пехотинцев, которые на ротационной основе размещаются в Трёнделаге и в Сетермуэне в Тромсе.
Это одна из мер в рамках передислокации морской пехоты в связи с ростом напряженности в отношениях США и Китая, особенно в Южно-Китайском море. Бывший командир батальона «Телемарк» Терье Бруэйгард (Terje Bruøygard) и бывший командующий пограничными войсками в Финнмарке Бьёрн Квиллер (Bjørn Qviller) называют все это «резкими переменами» в норвежской политики безопасности.
Для Норвегии это означает рост ответственности за собственную безопасность на севере, где добрососедство перестали считать приоритетом.
Размещение американской морской пехоты в Норвегии давно уже вызывает споры.
По мнению российской стороны, это подрывает декларацию 1949 года, согласно которой размещать иностранные военные базы на норвежской земле в мирное время запрещено. Недавно заместитель российского министра иностранных дел Владимир Титов подчеркнул это в интервью официальному информационному агентству Интерфакс (от 25 июля), в котором он также раскритиковал то, как Норвегия распоряжается на Шпицбергене и в прилегающей рыбоохранной зоне.
Как Норвегия адаптируется к новому миру?
Каковы будут последствия для норвежской внешней политики и политики безопасности? Разумно предположить, что эта тема станет одним из центральных вопросов, по которому правительству и стортингу предстоит занять определенную позицию в долгосрочном отчете для вооруженных сил страны. Его отозвали на доработку в начале лета.
Многие годы с тех пор, как в 1949 году Норвегия стала членом НАТО, ее политика безопасности опиралась на хрупкое равновесие, которое подполковник и профессор Высшей школы обороны Турмуд Хейер (Tormod Heier) в своей новой книге «Более опасная Норвегия?» (Et farligere Norge?) называет балансом между хорошим союзником и хорошим соседом.
Это был прагматичный подход к поиску равновесия сил.
После окончания холодной войны и распада Советского Союза в 1991 году норвежскую политику безопасности скорректировали за счет сокращения количества призывников и средств, выделяемых на тотальную оборону. Американскую военную пехоту начали рассматривать как, пожалуй, важнейшую компенсацию и подспорье сократившимся норвежским вооруженным силам.
Норвегия стала больше зависеть от США и меньше волновалась из-за России, что положило конец равновесию между хорошим союзником и хорошим соседом.
Сейчас же создается новая международная система, которая более не опирается на американскую мировую гегемонию.
Во Франции и Германии уже обсуждают, как Европе уменьшить зависимость от США, и отмечают необходимость улучшить отношения с Россией. Стоит ли то, что Норвегия предпочитает называть ротацией американских морских пехотинцев, раздражения соседа на востоке, ведущего к ухудшению отношений? Доверие разрушить легко, а вот его укрепление требует кропотливой работы.