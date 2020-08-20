Dagsavisen (Норвегия): русская рулетка Норвегии 

Норвегия, похоже, совершенно неправильно обращается с «русской рулеткой». Политики, занимающиеся вопросами безопасности, требуют еще большей враждебности к России в ситуации, когда американская гарантия защиты становится все менее надежной.

Мы стоим на пороге нового миропорядка, ставящего под вопрос глобальную гегемонию США.

Об этом свидетельствует напряженность, в последнее время растущая в отношениях США и Китая. Вне зависимости от исхода выборов США хотят, чтобы все внимание было сосредоточено на них, и пристально смотрят на Восток в попытке сохранить гегемонию.

Поэтому они и требуют от европейских союзников большей лояльности, регулярно угрожая им санкциями, когда их компании участвуют в строительстве российских газопроводов или пользуются китайскими технологиями.

В качестве наказания США решили вывести треть своих сил из Германии. Для Норвегии пошатнувшаяся позиция американцев означает дополнительную милитаризацию северных районов с целью противостоять России, а также ослабление гарантий безопасности на норвежской линии фронта.

Ставка Норвегии на американские гарантии безопасности

Норвегия многое сделала ради американских гарантий безопасности.

Она отказалась от курса низкого напряжения в отношениях с Россией и заменила его на непосредственное присутствие США на норвежской земле. Она купила дорогие американские самолеты, такие как F-16 и F-35, которые едва ли обеспечивают безопасность норвежской территории, а также поучаствовала в нескольких войнах и боевых операциях в Ливии, Афганистане, Сирии и Мали — далеко от географической зоны НАТО.

Ранее уже подчеркивалось, что Норвегия позиционирует себя как американскую линию фронта в противостоянии с Россией в Арктике. С тех пор Соединенные Штаты не раз бросали вызов российской атомной обороне. Они посетили Ян-Майен, впервые с 1980-х годов отправили военные корабли в Баренцево море и предложили американское оборудование для модернизации радиолокационной системы в Вардё.

Однажды России придется отреагировать на милитаризацию Арктики, и тогда американские гарантии безопасности окажутся не такими уж надежными.

Соединенные Штаты заявили, что совсем скоро выведут из Норвегии 700 морских пехотинцев, которые на ротационной основе размещаются в Трёнделаге и в Сетермуэне в Тромсе.

Это одна из мер в рамках передислокации морской пехоты в связи с ростом напряженности в отношениях США и Китая, особенно в Южно-Китайском море. Бывший командир батальона «Телемарк» Терье Бруэйгард (Terje Bruøygard) и бывший командующий пограничными войсками в Финнмарке Бьёрн Квиллер (Bjørn Qviller) называют все это «резкими переменами» в норвежской политики безопасности.

Для Норвегии это означает рост ответственности за собственную безопасность на севере, где добрососедство перестали считать приоритетом.

Размещение американской морской пехоты в Норвегии давно уже вызывает споры.

По мнению российской стороны, это подрывает декларацию 1949 года, согласно которой размещать иностранные военные базы на норвежской земле в мирное время запрещено. Недавно заместитель российского министра иностранных дел Владимир Титов подчеркнул это в интервью официальному информационному агентству Интерфакс (от 25 июля), в котором он также раскритиковал то, как Норвегия распоряжается на Шпицбергене и в прилегающей рыбоохранной зоне.

Как Норвегия адаптируется к новому миру?

Каковы будут последствия для норвежской внешней политики и политики безопасности? Разумно предположить, что эта тема станет одним из центральных вопросов, по которому правительству и стортингу предстоит занять определенную позицию в долгосрочном отчете для вооруженных сил страны. Его отозвали на доработку в начале лета.

Многие годы с тех пор, как в 1949 году Норвегия стала членом НАТО, ее политика безопасности опиралась на хрупкое равновесие, которое подполковник и профессор Высшей школы обороны Турмуд Хейер (Tormod Heier) в своей новой книге «Более опасная Норвегия?» (Et farligere Norge?) называет балансом между хорошим союзником и хорошим соседом.

Это был прагматичный подход к поиску равновесия сил.

После окончания холодной войны и распада Советского Союза в 1991 году норвежскую политику безопасности скорректировали за счет сокращения количества призывников и средств, выделяемых на тотальную оборону. Американскую военную пехоту начали рассматривать как, пожалуй, важнейшую компенсацию и подспорье сократившимся норвежским вооруженным силам.

Норвегия стала больше зависеть от США и меньше волновалась из-за России, что положило конец равновесию между хорошим союзником и хорошим соседом.

Сейчас же создается новая международная система, которая более не опирается на американскую мировую гегемонию.

Во Франции и Германии уже обсуждают, как Европе уменьшить зависимость от США, и отмечают необходимость улучшить отношения с Россией. Стоит ли то, что Норвегия предпочитает называть ротацией американских морских пехотинцев, раздражения соседа на востоке, ведущего к ухудшению отношений? Доверие разрушить легко, а вот его укрепление требует кропотливой работы.