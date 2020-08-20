Билли Айлиш раскритиковала Трампа

«Нам нужны лидеры, которые решают такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону, кто разделяет наши ценности», — заявила Айлиш.