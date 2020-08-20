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Билли Айлиш раскритиковала Трампа на съезде демократов 

Мир24 и ещё 8 38 минут назад
Билли Айлиш раскритиковала Трампа
Фото: EPA
На Национальном съезде Демократической партии США в Милуоки (штат Висконсин), который проходит в онлайн-режиме, появилась певица и обладательница пяти наград «Грэмми» Билли Айлиш.
Она спела новую «Мое будущее» и призвала американцев «голосовать так, будто их жизни и судьба мира зависели от этого». По ее мнению, Дональд Трамп «разрушает страну и все, что дорого американцам».

«Нам нужны лидеры, которые решают такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону, кто разделяет наши ценности», — заявила Айлиш.

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США , Шоу-бизнес , Билли Айлиш , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Висконсин , Милуоки
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