Билли Айлиш раскритиковала Трампа

На Национальном съезде Демократической партии США в Милуоки (штат Висконсин), который проходит в онлайн-режиме, появилась певица и обладательница пяти наград «Грэмми» Билли Айлиш.
Она спела новую «Мое будущее» и призвала американцев «голосовать так, будто их жизни и судьба мира зависели от этого». По ее мнению, Дональд Трамп «разрушает страну и все, что дорого американцам».
«Нам нужны лидеры, которые решают такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону, кто разделяет наши ценности», — заявила Айлиш.