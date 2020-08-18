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Демократы захотели создать новый штат в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В США захотели создать новый штат
Фото: Reuters
Демократическая партия США намерена наделить столичный округ Колумбия статусом полноценного штата, а также направить силы на борьбу с «полицейским беспределом».
В проекте партийной программы указано, что демократы планируют в случае победы провести «реформу системы правосудия» и уделить особое внимание «полицейским беспределам», передает ТАСС.
В частности, демократы рассчитывают «установить строгие национальные стандарты применения силы», что подразумевает наделение полицейских правом применять оружие «лишь в случае прямой угрозы их жизни». Также они выступают за отмену смертной казни в качестве высшей меры наказания.
В случае победы демократы рассчитывают наделить столичный округ Колумбия статусом полноценного — 51-го штата. По их словам, это позволит жителям Вашингтона иметь представительство в Конгрессе США.
Вместе с тем авторы документа отмечают необходимость предоставить возможность самоопределения ассоциированному с Соединенными Штатами островному государству Пуэрто-Рико, что может дать ему возможность войти в США в качестве отдельного штата и также обзавестись представителями с правом голоса в Конгрессе.
Кроме того, авторы документа выступают за то, чтобы убрать из общественных мест символы, ассоциирующиеся с притеснениями, в том числе связанные с Конфедеративными Штатами Америки (КША).

«Ненависти и ее символам не место в Америке», — указывают авторы.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что в случае победы Джозефа Байдена на предстоящих выборах Соединенные Штаты станут «очень скучной социалистической страной».
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Комментарии 1
США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Колумбия
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