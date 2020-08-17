Что ждёт Россию в случае победы Байдена

В американском штате Висконсин 17 августа открывается съезд Демократической партии, на котором Джо Байден будет официально выдвинут в качестве кандидата в президенты. До выборов остаётся меньше трёх месяцев, и бывший вице-президент уже сделал уверенную заявку на победу: по опросам он опережает соперника Дональда Трампа на 10%. Конечно, ближе ко дню голосования расклад сил может измениться. Но вероятность того, что России и миру в следующие четыре года придётся вести дела именно с Байденом, довольно велика. NEWS.ru вчитался в детали внешнеполитической программы кандидата-демократа и обнаружил, что во многом она не так уж отличается от программы Трампа.

Внутри и снаружи

Внешнеполитический курс Джо Байдена, опубликованный на его официальном сайте, легко спутать с внутриполитическим. Так, восстановление американского лидерства на международной арене он предлагает начать с реформы системы образования и уголовного законодательства США . Далее следует целая пачка предложений по поводу миграции: принимать больше беженцев, защитить от депортации определённые категории нелегалов, не разделять семьи арестованных на границе мигрантов. Стоп, а причём здесь внешняя политика?

Дело в том, что она не очень интересна простым американцам и становится менее интересной с каждым годом. Дональд Трамп верно уловил этот тренд в 2016 году, пообещав избирателям больше не лезть в мировые проблемы — Америке хватает их и у себя дома. Штаб демократов это понимает, поэтому стремится показать, что и Байден рассматривает внешнюю политику исключительно с точки зрения выгоды для простых американцев.

Отсюда стремление добавить внутреннюю повестку почти к каждому пункту внешнеполитической программы. Мировое лидерство Байден предлагает восстанавливать не с помощью штыков и ружей, а личным положительным примером. Для этого и нужны реформы образования и уголовного права — Америка в глазах мирового сообщества должна снова стать сияющим «Градом на холме», а не государством, где притесняют чернокожих и стреляют из автоматов по школьникам.

Победа Байдена в ноябре создаст соблазнительную возможность восстановления образа США как добродетельного гегемона. Но это означало бы — серьёзно недооценить затруднительное положение, в котором оказалась страна, — справедливо замечает журнал Foreign Affairs. — Мировое сообщество сомневается, что США можно доверять, не только из-за разрушительного правления Дональда Трампа, но из-за самого факта того, что американский народ мог избрать президентом кого-то вроде него.

Южной Кореей, Австралией и Звучат со стороны Байдена и довольно традиционные предложения: усилить дипломатический корпус, развивать связи с союзниками, в особенности — Японией Израилем . Хотя об этом и не говорится прямо, но первые три страны в этом списке наверняка упомянуты в контексте совместного противостояния Китаю

Китай: и не друг, и не враг

Любопытно, что в отношении Китая в программе демократа повторены некоторые установки его соперника Дональда Трампа, хоть и в гораздо более обтекаемых выражениях.

Чтобы выиграть в конкурентной борьбе с Китаем или кем-то ещё, мы должны делать ставку на инновации и объединить демократические экономики для противостояния злоупотреблениям в экономической практике, — уточняется на сайте Байдена.

Тех, кому пришёлся по вкусу жёсткий стиль Трампа на торговых переговорах, Байден успокаивает: возврата к прежней политике в мировой торговле не будет. США под его руководством будут разговаривать с партнёрами «с позиции силы». Это же касается китайских технологий связи 5G, против которых так яростно борется Трамп. Не упоминая КНР напрямую, команда демократа всё же прописала в его программе пункт о том, что сети следующего поколения будут прокладываться «совместно с нашими демократическими союзниками». Так как Китай никак не назовёшь демократией, подобная формулировка означает: как и при Трампе, китайского телекоммуникационного гиганта Huawei до прокладки 5G в США не допустят.

В противовес Трампу его соперник предлагает сотрудничать с Пекином по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Переговорный процесс, по его мнению, нужно перезапустить. Правда, непонятно, как на эту инициативу отреагирует сам Пхеньян и захочет ли в этом участвовать Китай.

Россия: есть надежда

России в предвыборной программе Байдена уделено не слишком большое внимание. В основном РФ касается тема контроля над вооружениями. Кандидат Джо Байден предлагает продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и заключить новые договора (не уточняется какие). Правда, времени на продление у избранного президента почти не останется: срок соглашения истекает в феврале, а инаугурация обычно проходит в конце января. Возможно, команда Байдена запустит переговоры с российской стороной сразу после его избрания и это, при большой удаче, поможет ему выполнить своё обещание. Но о судьбе договоров по открытом небу (ДОН) и о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) кандидат умалчивает. Видимо, они так и останутся лежать в своих могилах.

Гораздо более многословен бывший вице-президент был в своей статье для журнала Foreign Policy, написанной совместно с его внешнеполитическим консультантом Майклом Карпентером . Материал, вышедший в 2018 году, был озаглавлен «Как противостоять Кремлю». В нём перечисляется длинный список провинностей России — от вторжения в Грузию и Украину до вмешательства в выборы. Многим из них администрация Трампа, по мнению авторов, не смогла дать адекватного ответа. Впрочем, их собственные рецепты тоже не отличаются оригинальностью: теснее работать с партнёрами по всему миру для противостояния российской угрозе, вкладываться в НАТО и европейскую безопасность, вводить санкции в случае новых нарушений международного права.

Российские нападки на демократию и подрыв демократических политических систем требуют решительного ответа, — уточняется в статье. — Соединённые Штаты и их союзники должны улучшить свою способность сдерживать военную агрессию России и более тесно сотрудничать для укрепления своей энергетической безопасности и предотвращения невоенных форм принуждения со стороны России.

Как видно, Байден и Карпентер также рекомендуют Вашингтону обеспечить энергетическую безопасность в Европе, что в переводе с дипломатического языка означает «заставить союзников отказаться от российского газа в пользу американского». Впрочем, администрация Трампа сама неплохо справляется с агрессивным продвижением своих энергоносителей. В частности, об этом шла речь во время недавнего турне госсекретаря Майка Помпео по Восточной и Центральной Европе. Так что здесь демократы тоже не придумали ничего нового.

Но надежда на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона при новом президенте всё же есть. В программе кандидата указано, что необходимо восстановить и поддерживать постоянные каналы связи с Россией и обсуждать острые вопросы, прежде чем действовать. Так что в случае прихода Байдена в Белый дом отношения РФ и США, по крайней мере, станут более предсказуемыми.

Ближний Восток: остановить войну

Байден поддерживает «ядерную сделку», заключённую с Ираном во время его вице-президентства. Однако и сам он не готов вернуться к тому же документу, который был согласован в 2015 году — в его программе звучит намёк на решение проблем, заложенных в том соглашении.

Если Тегеран вернётся к соблюдению условий сделки, президент Байден повторно заключит соглашение, используя решительную дипломатию и поддержку со стороны наших союзников, чтобы укрепить и расширить его. В то же время он будет более эффективно противодействовать другим дестабилизирующим действиям Ирана, — сказано в предвыборной программе.

Во внешней политике представителей Демократической партии традиционно больше моральной подоплёки, и здесь Байден верен традициям. Несмотря на то что Саудовская Аравия считается надёжным союзником США, политик обещает прекратить поддерживаемую ею войну в Йемене. Он также считает нужным вывести большую часть американских войск из Афганистана и сосредоточиться на точечных операциях против «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (террористические организации запрещены в РФ). И снова почти слово в слово Байден повторяет призывы Трампа «прекратить бесконечные войны» и «вернуть наших ребят домой».

Как Трамп, но лучше

Как видно, внешнеполитическая программа Джо Байдена не так уже отличается от той, что есть у его соперника. Это косвенное признание если не её успешности, то, по крайней мере, популярности среди простых американцев. Демократ лишь предлагает вести подобную политику в более традиционном, продуманном ключе, без эксцессов и скандальных заявлений, которые стали визитной карточкой Трампа-президента. Как часто стали говорить в эпоху пандемии, мир уже никогда не будет прежним. И американская внешняя политика тоже.