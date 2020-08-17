Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Илон Маск испортил жизнь жителям деревушки на юге Техаса 

Car.ru 2 часа назад
Как тебе такое: Маск испортил жизнь жителям деревушки
Фото: Car.ru
Илон Маск — действительно гениальный человек, можно даже сказать самоуверенный стратег, который, похоже, останавливаться на достигнутом не собирается. Нет, это совсем не хвалебные оды, а констатация факта.
Его напор восхищает, но и одновременно пугает людей. Кажется, что он не спит, не ест и вообще не живёт жизнью обычного человека. Иначе как объяснить тот факт, что его имя может фигурировать сразу в нескольких совершенно разных проектах. Но в этой статье мы перевернём красивую медаль и посмотрим на её другую сторону. Некоторые города мечтают о том, чтобы Маск построил что-нибудь на их территории и даже для привлечения внимания возводят настоящие статуи кумира. А те, кто уже удостоился такой чести, настроены в отношении Илона Маска очень враждебно и обвиняют его в уничтожении целой деревни. Разберёмся в подробностях. Итак, в 2014 году Маск купил участок земли в одной деревеньке Бока-Чика. Уже тогда он задумывался о строительстве космодрома. Если посмотреть на план строительства объекта, то можно понять, что там развернёт свои мощи целый центр, в который войдут: сборочный комплекс, центр управления полётами, а так же завод для сборки пилотируемых космических кораблей.
Сами понимаете, что для такого дела территория нужна огромная. Постепенно, интересуясь сначала у добровольцев, конкретно у тех, кто ранее планировал продать свой дом, а после и просто предлагая деньги за недвижимость, Маск стал скупать в деревне дома. Тихое, уютное место, в котором по большей части проживают пенсионеры. Конечно, сами знаете, что согнать с места пожилого человека, который уже привык к своему жилищу, к атмосфере и природе — просто нереально. Остаётся только либо предложить сумму, которая в несколько раз превышает рыночную, что кстати и сделал Маск. Либо припугнуть оставшихся тем, что жить им придётся без соседей, так как основная часть продаст дома и уедет, да ещё и с постоянными звуками, которые будут доноситься со стройки. Кстати, сами домовладельцы информацию о тройной цене, которую якобы им предложили за дома, полностью отрицают.
Car.ru
Сейчас в деревне проживает 12 человек и интересно, как же дела обстоят на самом деле? Согласитесь, что мало кто откажется от приличной суммы. Да и когда ты по своей воле соглашаешься на продажу — это другое, а вот когда тебя в прямом смысле выгоняют с родной земли, то становиться очень неприятно. Жители Бока-Чика говорят, что на них постоянно оказывается давление, стоимость за дома предлагают намного ниже рыночной. Теперь понятно, почему не все горят желанием съезжать, хотя и сами наверняка понимают, что жизнь рядом с огромным заводом быстро превратиться в ад. Но куда поедешь и что на предлагаемые гроши купишь — это вопрос.
Местная жительница сравнила действия Маска с режимом апартеида. Такое действо практиковалось с 1948-1990 года в Южной Африке. Точно так же ущемлялись права человека, но сейчас на дворе 21 век и совсем другая цивилизация.
Власти штата полностью поддерживают инициативу строительства космодрома на территории Бока-Чика. Эта новость очень огорчает, и знаете почему? По законодательству Техаса, если власти будут на стороне Маска, то они могут принудить в обязательном порядке освободить территорию. Главное, конечно, чтобы жителям была предоставлена компенсация, размер которой не уточняется. И дело в том, что власти не хотят ущемить права человека, а даже наоборот, помочь нуждающимся обрести рабочие места. Их обещает предоставить компания SpaceX. Если поставить на весы 12 человек и тысячи рабочих мест, то совершенно очевидно, что вторые будут перевешивать.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Car.ru: последние новости
Эльман Пашаев прокомментировал признание вины Ефремовым в своей манере Эльман Пашаев прокомментировал признание вины Ефремовым в своей манере В Москве будут эксплуатироваться электробусы «гармошки» В Москве будут эксплуатироваться электробусы «гармошки» Россия и Белоруссия планируют возобновить транспортное сообщение Россия и Белоруссия планируют возобновить транспортное сообщение
Комментарии
США , Статьи , Илон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Видео
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
01:12
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
Шоу-бизнес
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
00:52
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
Наука и техника
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение