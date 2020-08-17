Как тебе такое: Маск испортил жизнь жителям деревушки

Илон Маск — действительно гениальный человек, можно даже сказать самоуверенный стратег, который, похоже, останавливаться на достигнутом не собирается. Нет, это совсем не хвалебные оды, а констатация факта.

Его напор восхищает, но и одновременно пугает людей. Кажется, что он не спит, не ест и вообще не живёт жизнью обычного человека. Иначе как объяснить тот факт, что его имя может фигурировать сразу в нескольких совершенно разных проектах. Но в этой статье мы перевернём красивую медаль и посмотрим на её другую сторону. Некоторые города мечтают о том, чтобы Маск построил что-нибудь на их территории и даже для привлечения внимания возводят настоящие статуи кумира. А те, кто уже удостоился такой чести, настроены в отношении Илона Маска очень враждебно и обвиняют его в уничтожении целой деревни. Разберёмся в подробностях. Итак, в 2014 году Маск купил участок земли в одной деревеньке Бока-Чика. Уже тогда он задумывался о строительстве космодрома. Если посмотреть на план строительства объекта, то можно понять, что там развернёт свои мощи целый центр, в который войдут: сборочный комплекс, центр управления полётами, а так же завод для сборки пилотируемых космических кораблей.

Сами понимаете, что для такого дела территория нужна огромная. Постепенно, интересуясь сначала у добровольцев, конкретно у тех, кто ранее планировал продать свой дом, а после и просто предлагая деньги за недвижимость, Маск стал скупать в деревне дома. Тихое, уютное место, в котором по большей части проживают пенсионеры. Конечно, сами знаете, что согнать с места пожилого человека, который уже привык к своему жилищу, к атмосфере и природе — просто нереально. Остаётся только либо предложить сумму, которая в несколько раз превышает рыночную, что кстати и сделал Маск. Либо припугнуть оставшихся тем, что жить им придётся без соседей, так как основная часть продаст дома и уедет, да ещё и с постоянными звуками, которые будут доноситься со стройки. Кстати, сами домовладельцы информацию о тройной цене, которую якобы им предложили за дома, полностью отрицают.

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Сейчас в деревне проживает 12 человек и интересно, как же дела обстоят на самом деле? Согласитесь, что мало кто откажется от приличной суммы. Да и когда ты по своей воле соглашаешься на продажу — это другое, а вот когда тебя в прямом смысле выгоняют с родной земли, то становиться очень неприятно. Жители Бока-Чика говорят, что на них постоянно оказывается давление, стоимость за дома предлагают намного ниже рыночной. Теперь понятно, почему не все горят желанием съезжать, хотя и сами наверняка понимают, что жизнь рядом с огромным заводом быстро превратиться в ад. Но куда поедешь и что на предлагаемые гроши купишь — это вопрос.

Местная жительница сравнила действия Маска с режимом апартеида. Такое действо практиковалось с 1948-1990 года в Южной Африке. Точно так же ущемлялись права человека, но сейчас на дворе 21 век и совсем другая цивилизация.