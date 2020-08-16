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Трамп обрушился с критикой на любимый телеканал 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Трамп обрушился с критикой на любимый телеканал
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на телеканал Fox News, который ранее считался любимым СМИ американского лидера. С претензиями в адрес телеканала он выступил в Twitter.
По словам хозяина Белого дома, Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. «Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN», — возмутился Трамп. Он посоветовал американцам переключиться на OANN [One America News Network], имеющий репутацию крайне правого СМИ. «Они действительно делают „честную и сбалансированную“ работу!» — объяснил американский лидер.
Чем было вызвано недовольство телеканалом, глава государства не уточнил. При этом американский лидер чаще всего дает интервью именно журналистам Fox News. Телеканал, как правил, поддерживает политику Трампа.
Американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл ее fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.
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США , В мире , Дональд Трамп , CNN , Fox News , CBS , телеканал NBC , телеканал АВС , New York Times
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