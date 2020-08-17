Трамп догоняет Байдена по популярности у избирателей 

Об этом говорят итоги социологического опроса, проведённого в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу телеканала CNN. Если бы выборы состоялись сейчас, то Байден получил бы 50% голосов, а Трамп 46%. Соответствующий опрос в июне отдавал Байдену более весомое преимущество. Тогда за него хотели голосовать 55% респондентов, за Трампа — 41%.

В Милуоки (штат Висконсин) 17 августа начинается предвыборный съезд демократов. Он продлится четыре дня. На съезде партия должна назвать Байдена своим кандидатом на пост президента для участия в выборах, намеченных на 3 ноября 2020 года.