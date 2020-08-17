Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Трамп догоняет Байдена по популярности у избирателей 

News.ru и ещё 6 37 минут назад
Трамп догоняет Байдена по популярности у избирателей
Фото: Stefani Reynolds/Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп за последние месяцы значительно сократил отставание по популярности от вероятного соперника по ноябрьским выборам от демократов Джозефа Байдена.
Об этом говорят итоги социологического опроса, проведённого в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу телеканала CNN. Если бы выборы состоялись сейчас, то Байден получил бы 50% голосов, а Трамп 46%. Соответствующий опрос в июне отдавал Байдену более весомое преимущество. Тогда за него хотели голосовать 55% респондентов, за Трампа — 41%.
В Милуоки (штат Висконсин) 17 августа начинается предвыборный съезд демократов. Он продлится четыре дня. На съезде партия должна назвать Байдена своим кандидатом на пост президента для участия в выборах, намеченных на 3 ноября 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Джозеф Байден, фактически гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента страны от Демократической партии на ноябрьских выборах, собрал за 12 августа $26 млн пожертвований на ведение кампании. Сумма стала рекордной. Её резкое увеличение связанно с тем, что политик 11 августа объявил о выдвижении им сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
News.ru: последние новости
Трамп не исключил запрета на работу в США для Alibaba Трамп не исключил запрета на работу в США для Alibaba «Невозможно смотреть»: Трамп подверг критике свой любимый телеканал «Невозможно смотреть»: Трамп подверг критике свой любимый телеканал США и Израиль отрабатывают удары по российской технике США и Израиль отрабатывают удары по российской технике
Комментарии
США , В мире , Конфликты , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение