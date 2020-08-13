Определен фаворит противостояния Байдена и Трампа 

По информации сайта, Байден является фаворитом противостояния с действующим президентом США Дональдом Трампом — он одержит победу на ноябрьских выборах с вероятностью в 72 процента. При этом вероятность победы нынешнего главы Белого дома составила 28 процентов.

Отмечается, что подобные результаты были получены в результате моделирования будущих выборов 40 тысяч раз, чтобы определить, кто из кандидатов побеждает чаще всего. Приведенная на сайте выборка из 100 результатов дает представление о диапазоне сценариев, которые, по мнению модели, возможны, отмечают создатели сайта.

Однако многое может измениться за последние 83 дня до выборов, который пройдут 3 ноября, отметил главный редактор FiveThirtyEight Нейт Сильвер (Nate Silver), пишет The Hill. Он уточнил, что впереди кандидатов еще ждут дебаты, и подчеркнул, что никто не знает, как будет выглядеть ситуация с коронавирусом или экономикой в стране через три месяца.

Издание отмечает, что представленный на сайте анализ дает Трампу больше шансов на переизбрание, чем другие имеющиеся на данный момент модели.

В 2016 году FiveThirtyEight сообщил, что тогдашний кандидат от демократов Хиллари Клинтон одержит победу на выборах с вероятностью в 71 процент. В конечном итоге президентом США стал республиканец Дональд Трамп.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.