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Байден выбрал афроамериканку Камалу Харрис на пост вице-президента США 

Российская Газета и ещё 33 17 часов назад
Байден выбрал афроамериканку Камалу Харрис на пост вице-президента США
Фото: Lenta.ru
«Я решил, что Камала Харрис — лучший человек, который поможет мне вести борьбу с Дональдом Трампом и Майком Пенсом, а затем возглавить эту нацию, начиная с января 2021 года», — заявил предполагаемый кандидат в президенты от демократов.
Харрис, которая в последние годы стала одним из наиболее непримиримых противников нынешнего главы Белого дома, во время слушаний в сенате вела «допросы с пристрастием» кандидатов Трампа, предложенных им после его избрания на пост президента. Об этом напоминает телеканал CNN.
В предвыборном штабе Трампа заявили: выбор соперника является доказательством того, что Байден — это «пустая оболочка, наполненная крайними намерениями радикалов левого толка».
55-летняя Харрис стала третьей женщиной, которая стала кандидатом в вице-президенты от крупной политической партии, после Джеральдин Ферраро, предложенной в качестве вице-президента от демократов в 1984 году и Сары Пэйлин, выбранной в качестве вице-президента от республиканцев в 2008 году.
Понимая, что его возраст может беспокоить некоторых избирателей, 77-летний Байден сказал, что он является «мостом» между старой гвардией и новым поколением лидеров-демократов, и поэтому выбрал Харрис, которая более чем на 20 лет моложе его. Еще до начала пандемии Байден дал понять, что, скорее всего, предложит пост вице-президента женщине. Выбор Байдена происходил в строжайшей секретности, он разговаривал с претендентами лично, рассмотрев кандидатуры десяти женщин-политиков. Камала Харрис и бывший советник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс — считались наиболее серьезными кандидатами на этот пост. Байден назвал Харрис «бесстрашным борцом за права маленького человека» и «одним из лучших государственных служащих страны».
В свое время, в бытность генеральным прокурором Калифорнии, Камала Харрис тесно сотрудничала с покойным сыном Байдена, Бо, известным юристом, который умер от рака мозга в возрасте 46 лет.
Любопытно, что когда Харрис баллотировалась на пост кандидата в президенты США на нынешних выборах, отмечает ВВС, она постоянно конфликтовала с Байденом во время дебатов на первичных выборах, особенно критикуя его за «рабочие отношения» с бывшими сенаторами, которые выступали за расовую сегрегацию.
Сенатор-демократ появилась на свет в Окленде, штат Калифорния, в семье двух иммигрантов: матери, родившейся в Индии, и отца, уроженца Ямайки. Она закончила университет Говарда, один из главных американских вузов для темнокожих, назвав свою учебу в нем «одним из самых важных событий в ее жизни».
Затем Харрис получила диплом юриста в Калифорнийском университете в Гастингсе и начала свою карьеру в окружной прокуратуре округа Аламеда. Она стала главным прокурором Сан-Франциско в 2003 году, а позже и генеральным прокурором Калифорнии, самого густонаселенного штата Америки. За почти два срока пребывания на посту генпрокурора, Камала Харрис приобрела репутацию одной из восходящих звезд Демократической партии, и в 2017 году стала сенатором.
Она выдвинула свою кандидатуру на пост президента США в начале 2019 года. Однако, несмотря на высокий рейтинг доверия среди демократов, ей не удалось ясно и понятно для американцев сформулировать свою предвыборную стратегию. Она часто давала запутанные ответы на вопросы.
В итоге лозунг «Камала — страж порядка» стала рефреном ее предвыборной кампании, помешав ее попыткам завоевать более либеральную демократическую базу во время праймериз. Вместе с тем, по мнению аналитиков, опыт ее работы в правоохранительных органах может оказаться полезным на выборах президента, когда демократам понадобится привлечь на свою сторону более умеренных и консервативных избирателей.
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Комментарии
США , Сюзан Райс , Майк Пенс , Дональд Трамп , Демократическая партия США , МВД , CNN
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