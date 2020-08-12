Байден выбрал афроамериканку Камалу Харрис на пост вице-президента США 

«Я решил, что Камала Харрис — лучший человек, который поможет мне вести борьбу с Дональдом Трампом Майком Пенсом , а затем возглавить эту нацию, начиная с января 2021 года», — заявил предполагаемый кандидат в президенты от демократов.

Харрис, которая в последние годы стала одним из наиболее непримиримых противников нынешнего главы Белого дома, во время слушаний в сенате вела «допросы с пристрастием» кандидатов Трампа, предложенных им после его избрания на пост президента. Об этом напоминает телеканал CNN.

В предвыборном штабе Трампа заявили: выбор соперника является доказательством того, что Байден — это «пустая оболочка, наполненная крайними намерениями радикалов левого толка».

55-летняя Харрис стала третьей женщиной, которая стала кандидатом в вице-президенты от крупной политической партии, после Джеральдин Ферраро, предложенной в качестве вице-президента от демократов в 1984 году и Сары Пэйлин, выбранной в качестве вице-президента от республиканцев в 2008 году.

Понимая, что его возраст может беспокоить некоторых избирателей, 77-летний Байден сказал, что он является «мостом» между старой гвардией и новым поколением лидеров-демократов, и поэтому выбрал Харрис, которая более чем на 20 лет моложе его. Еще до начала пандемии Байден дал понять, что, скорее всего, предложит пост вице-президента женщине. Выбор Байдена происходил в строжайшей секретности, он разговаривал с претендентами лично, рассмотрев кандидатуры десяти женщин-политиков. Камала Харрис и бывший советник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс — считались наиболее серьезными кандидатами на этот пост. Байден назвал Харрис «бесстрашным борцом за права маленького человека» и «одним из лучших государственных служащих страны».

В свое время, в бытность генеральным прокурором Калифорнии, Камала Харрис тесно сотрудничала с покойным сыном Байдена, Бо, известным юристом, который умер от рака мозга в возрасте 46 лет.

Любопытно, что когда Харрис баллотировалась на пост кандидата в президенты США на нынешних выборах, отмечает ВВС, она постоянно конфликтовала с Байденом во время дебатов на первичных выборах, особенно критикуя его за «рабочие отношения» с бывшими сенаторами, которые выступали за расовую сегрегацию.

Сенатор-демократ появилась на свет в Окленде, штат Калифорния, в семье двух иммигрантов: матери, родившейся в Индии, и отца, уроженца Ямайки. Она закончила университет Говарда, один из главных американских вузов для темнокожих, назвав свою учебу в нем «одним из самых важных событий в ее жизни».

Затем Харрис получила диплом юриста в Калифорнийском университете в Гастингсе и начала свою карьеру в окружной прокуратуре округа Аламеда. Она стала главным прокурором Сан-Франциско в 2003 году, а позже и генеральным прокурором Калифорнии, самого густонаселенного штата Америки. За почти два срока пребывания на посту генпрокурора, Камала Харрис приобрела репутацию одной из восходящих звезд Демократической партии , и в 2017 году стала сенатором.

Она выдвинула свою кандидатуру на пост президента США в начале 2019 года. Однако, несмотря на высокий рейтинг доверия среди демократов, ей не удалось ясно и понятно для американцев сформулировать свою предвыборную стратегию. Она часто давала запутанные ответы на вопросы.