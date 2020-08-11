За что американцы ненавидят Дарвина?

На дворе XXI век, а в США не утихают споры о том, какую теорию о происхождении человека учить в школах — религиозную или научную. Лидер здесь неочевиден: например, 11 августа 1999 года в штате Канзас запретили преподавать теорию эволюции Дарвина.

In God we trust. "И не верим в Дарвина" — эту фразу точно стоило бы добавить в слоган на долларе. 40% американцев убеждены, что "Бог сотворил людей в их нынешнем виде в одно мгновение, и это произошло примерно в последние 10 000 лет". Таковы результаты опроса, который проводил институт Гэллапа год назад. Еще 33% граждан США считают, что "люди развивались в течение миллионов лет из менее продвинутых форм жизни, но Бог руководил этим процессом". Итого — 73% американцев придерживаются теории креационизма или "разумного замысла" и полностью или частично отвергают эволюцию.

Как так получилось? Да очень просто. Бог вошел в их жизнь намного раньше, чем Чарльз Дарвин. Причем последнего они долго и упорно из своей жизни выдавливали, а некоторые продолжают это делать и сейчас.

Пожалуй, самый яркий пример такой борьбы — "Обезьяний процесс". В 1925-1926 годах в штате Теннесси судили школьного учителя Джона Скоупса за то, что он осмелился рассказывать своим подопечным о теории эволюции. Его, кстати, признали виновным, хоть потом по техническим причинам приговор и отменили. Все дело было в принятом незадолго до разбирательства акте Батлера — законе штата, который запрещал в государственных школах и вузах преподавать теорию эволюции и требовал продвигать только библейское учение о появлении человека.

Но это было аж век назад, с тех пор наверняка все изменилось, правда? Не особенно. Да, акт Батлера в Теннесси был отменен, но только в 1967 году. А каждый штат США живет своей жизнью и по своим законам, так что появлялись новые прецеденты.

Одиннадцатого августа 1999 года Совет по образованию Канзаса постановил изъять из экзаменационных и тестовых заданий для школьников любые упоминания о биологической эволюции, возрасте Земли, о причинах происхождения или развития Вселенной. Фактически, все это просто удалили из школьной программы. Резонанс был такой, что уже в феврале 2001 года Совет вернул спорный блок знаний в список обязательного для школьников.

Консерваторы и ортодоксы Канзаса, однако, своих попыток одолеть Дарвина не прекратили. Споры на этот счет в Совете продолжились в 2005 и 2007 годах. Точка (точка ли?) была поставлена летом 2013 года, когда штат принял общегосударственный научный стандарт, называющий теорию эволюции основополагающим принципом всех естественных наук.

Техас, Флорида, Вирджиния, Пенсильвания, Огайо и многие другие тоже не остались в стороне от дискуссии, нужно ли учение Чарльза Дарвина школьникам.

И есть подозрение, что бурные обсуждения этого вопроса в США не прекратятся, ведь, как показывают все те же опросы, американцы намного сильнее верят в Бога, чем в Дарвина. С этим согласен и популяризатор науки Александр Соколов , редактор портала "Антропогенез.ру".

"Сейчас это уже делается под наукообразной вывеской "разумный замысел", потому что сам креационизм уже надоел и уже все давно про него все поняли. Придумали новый "бренд" — intelligent design, новую обертку. Мне кажется, что это еще надолго. Понятно, что ситуация будет меняться в зависимости от избранного президента, от того, какая партия будет у власти, куда будет качаться маятник — в сторону консерваторов-республиканцев или более в этом плане либеральных и прогрессивных демократов. Но это еще очень надолго, потому что Америка — весьма и весьма религиозная страна, и эти догмы очень медленно и неохотно уступают дорогу прогрессивным идеям науки. Мне даже кажется, что в Европе это быстрее происходит, чем в Штатах".