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Нефть дорожает на признаках замедления пандемии COVID-19 в США 

Прайм и ещё 12 4 часа назад
Нефть дорожает на признаках замедления пандемии COVID-19 в США
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут на фоне признаков замедления распространения коронавируса в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.06 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87% — до 45,38 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,22% — до 42,45 доллара за баррель.
Проблема коронавируса по-прежнему остается в центре внимания инвесторов, поскольку рост числа случаев может поставить под удар начавшееся восстановление спроса. На этом фоне оптимизма участникам торгов добавили новости о том, что в США число заразившихся COVID-19 впервые за месяц упало ниже 50 тысяч.
Кроме того, рынок поддерживается ожиданиями восстановления экономики США, которые являются крупнейшем в мире потребителем нефти, и связанным с этим принятием пакета новых мер.
"Итоги сделки по пакету поддержки не предрешены, но если будет достигнута взаимоприемлемая договоренность, цены на акции и нефть получат краткосрочное повышение. Необходимо внимательно следить за долларом", — прокомментировал агентству Блумберг нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).
Аналитики теперь ожидают данные минэнерго по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в среду, прогнозируя очередное сокращение. В ближайшие дни также будут опубликованы ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, в которых участники рынка ожидают увидеть данные, свидетельствующие о состоянии спроса и предложения на рынке нефти.
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Комментарии
США , Международное энергетическое агентство , ОПЕК , Минэнерго , Bloomberg , Москва
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