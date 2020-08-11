Нефть дорожает на признаках замедления пандемии COVID-19 в США 

МОСКВА , 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут на фоне признаков замедления распространения коронавируса в США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87% — до 45,38 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,22% — до 42,45 доллара за баррель.

Проблема коронавируса по-прежнему остается в центре внимания инвесторов, поскольку рост числа случаев может поставить под удар начавшееся восстановление спроса. На этом фоне оптимизма участникам торгов добавили новости о том, что в США число заразившихся COVID-19 впервые за месяц упало ниже 50 тысяч.

Кроме того, рынок поддерживается ожиданиями восстановления экономики США, которые являются крупнейшем в мире потребителем нефти, и связанным с этим принятием пакета новых мер.

"Итоги сделки по пакету поддержки не предрешены, но если будет достигнута взаимоприемлемая договоренность, цены на акции и нефть получат краткосрочное повышение. Необходимо внимательно следить за долларом", — прокомментировал агентству Блумберг нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).