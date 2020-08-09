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Билла Клинтона заподозрили в новом секс-скандале 

Газета.Ru 25 минут назад
Билл Клинтон угодил в еще один секс-скандал
Фото: Reuters
Экс-президента США Билла Клинтона предположительно заметили на острове, некогда принадлежащем скандально известному миллиардеру Джеффри Эпштейну, сообщает "Радио Sputnik".
Финансист Эпштейн, арестованный в 2019 году в Нью-Йорке, получил известность благодаря неоднозначной репутации. Он обвинялся в растлении несовершеннолетних.
На минувшей неделе СМИ распространили новые документы по делу Эпштейна. Так, в связях с ним оказалась замешана британская светская львица Жизлен Максвелл.
Сразу после этого американская общественность предположила, что на остров Эпштейна, находящийся в Карибском бассейне, прилетали другие влиятельные люди из мира шоу-бизнеса и политики, среди которых якобы был замечен и Билл Клинтон.
Как отмечает телеканал, не смотря на то, что доказательств визита Клинтона на остров пока не предоставлено, в США уже снова припоминают бывшему президенту секс-скандал с Моникой Левински.
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Комментарии
США , В мире , Моника Левински , Билл Клинтон , Нью-Йорк
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