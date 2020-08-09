Билл Клинтон угодил в еще один секс-скандал

Экс-президента США Билла Клинтона предположительно заметили на острове, некогда принадлежащем скандально известному миллиардеру Джеффри Эпштейну, сообщает "Радио Sputnik".

Финансист Эпштейн, арестованный в 2019 году в Нью-Йорке , получил известность благодаря неоднозначной репутации. Он обвинялся в растлении несовершеннолетних.

На минувшей неделе СМИ распространили новые документы по делу Эпштейна. Так, в связях с ним оказалась замешана британская светская львица Жизлен Максвелл.

Сразу после этого американская общественность предположила, что на остров Эпштейна, находящийся в Карибском бассейне, прилетали другие влиятельные люди из мира шоу-бизнеса и политики, среди которых якобы был замечен и Билл Клинтон.