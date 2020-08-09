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Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года 

РИА Новости и ещё 5 24 минуты назад
Нет налогам: Трамп объявил о новой мере поддержки граждан
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику.
По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат". При этом четверть этих расходов должны будут платить штаты.

"Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", — добавил Трамп. По его словам, эти каникулы продлятся либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа до конца года. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы.

"Если я буду переизбран в ноябре, я планирую сделать эти налоговые каникулы постоянными, простить эти налоги", — добавил Трамп.

"Мы также рассматриваем дополнительные налоговые скидки, включая подоходный налог и налог на прирост капитала", — добавил Трамп.

Он также заявил, что распорядился приостановить выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Кроме того, по его словам, будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за обучение.
Белый дом и оппозиционные демократы в конгрессе ведут переговоры о новом пакете поддержки экономики вдобавок к уже примерно 3 триллионам долларов, которые ранее выделил конгресс. Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.
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Комментарии 1
США , В мире , Дональд Трамп
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