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The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег 

ИноСМИ 25 минут назад
США обвинили Коломойского в отмывании денег
Фото: © РИА Новости, Михаил Маркив
Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила газета The Washington Post.
Отмечается, что федеральные агенты более года вели расследование против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, в связи с чем несколько раз приезжали в Украину и встречались с Генпрокурором Русланом Рябошапкой (последний визит был в феврале текущего года) и следователями НАБУ.
Так, в ходе расследования удалось отследить миллионы долларов, отправленные в США из компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости в период примерно с 2008 по 2013 год.
Таким образом, среди прочих, были приобретены четыре небоскреба в центре Кливленда, указано в сообщении.
В то же время, как указано в статье, в бухгалтерских книгах ПриватБанка в процессе расследования НБУ была выявлена недостача в размере 5,5 миллиарда долларов. Регулятор обвинил в дефиците основных акционеров банка Коломойского и Боголюбова, назвав их действия «масштабным и скоординированным мошенничеством».
При этом избежать разорения ПриватБанка удалось благодаря средствам налогоплательщиков, которыми украинское правительство покрыло недостачу.
Напомним, в американском штате Кливленд созвали большое жюри присяжных, чтобы расследовать финансовые преступления Коломойского, которого подозревают в отмывании денег с ПриватБанка.
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Комментарии 1
США , Украина , Руслан Рябошапка , Геннадий Боголюбов , Правительство Украины , Министерство юстиции США , Washington Post
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