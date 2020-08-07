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Не буду спорить: Канье Уэст готов к провалу президентской кампании 

Мир24 и ещё 1 12 минут назад
Канье Уэст готов к провалу президентской кампании
Фото: «Мир24» / Мария Чегляева
Канье Уэст письменно прокомментировал ситуацию, при которой на рэпера, заявившего о себе как о независимом кандидате, активно воздействуют агенты Республиканской партии.
Он не захотел говорить, кто руководит его штабом и определяет предвыборную стратегию, но заявил что, он в какой-то степени переманивает голоса избирателей у Джо Байдена.

«На прямой вопрос об этом Уэст ответил, что вместо того, чтобы баллотироваться в президенты, он «ходит-бродит… ради победы», — пишет Forbes.

Когда ему указали на тщетность усилий и невозможность набрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков, чтобы победить третьего ноября, он ответил «Я не стану спорить с вами. Иисус — король!»
Уэст отверг попытки издания выяснить, кто руководит его штабом и стратегией, координируется ли кампания официальными лицами, связанными с республиканцами. Однако заявил, что уже «проектирует школу в следующем месяце» и встречается с министром образования Бетси Девос «по поводу программы после COVID-19». Пресс-служба министра не прокомментировала эту информацию.
Ранее Дональд Трамп позитивно отзывался о намерении Канье Уэста поучаствовать в президентской гонке.

«Мне очень нравится Канье. Нет, я не имею никакого отношения к тому, что он попал в избирательный бюллетень. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал президент Трамп журналистам в Белом доме в четверг.

Ранее, после эмоционального выступления перед избирателями, Канье пожаловался на жену Ким, которая собиралась вызвать ему врачей.
По данным некоторых СМИ, в семье рэпера из-за его политических амбиций и биполярного расстройства начались серьезные проблемы, брак трещит по швам. И чтобы сохранить его, пара договорилась не обсуждать политические вопросы дома.
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Комментарии
США , В мире , Бетси Девос , Канье Уэст , Иисус Христос , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Forbes
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