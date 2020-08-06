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Пригожин готов рассказать Помпео о «вмешательстве» в выборы за 2,4 млрд долларов 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Пригожин готов рассказать Помпео о «вмешательстве» в выборы за 2,4 млрд долларов
Фото: ИД "Собеседник"
Петербургский бизнесмен и глава попечительского совета Медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин прокомментировал рекламацию американского госсекретаря Майка Помпео, в которой тот назначил награду в 10 миллионов долларов за сведения о «вмешательстве» в выборы президента США.
Журналист «Страны Советов» Александр Кубышкин написал Пригожину письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.
В ответ бизнесмен написал, что через журналиста обращается к Госдепу США. Он заявил, что готов выдать по меньшей мере 15 лиц, участвовавших во вмешательстве в выборы. За это Пригожин просит хочет 150 миллионов долларов — по 10 млн за каждого. При этом бизнесмен в ироничной форме предлагает сначала снять с его счетов санкции и предварительно заплатить всю сумму.
«Кроме того, мне известны 15 лиц, каждый из которых может назвать еще по 15 граждан, вероятно, причастных к вмешательству. В дальнейшем для того, чтобы облегчить Госдепу часть работы по расследованию, я готов получить на свой счет предоплату за услугу и за этих людей. Тогда американцам не придется утруждать себя и снимать санкции еще и с них. Ответ на мое предложение Госдеп США может прислать на почту, указанную в группе пресс-службы компании», — написал Евгений Пригожин.
Напомним, ранее Государственный департамент США объявил награду в 10 миллионов долларов тому, кто сообщит им имена людей, причастных к вмешательству в американские выборы в 2016 году.
Очевидно, Вашингтон все еще думает, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, хотя попытка доказать это в суде не удалась. Огромное расследование, инициированное американской стороной, не дало никаких результатов. При этом было потрачено примерно 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков. Руководителю расследования спецпрокурору Роберту Мюллеру пришлось признать, что доказательств вмешательства Москвы и связей Дональда Трампа с Россией он так и не обнаружил.
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Комментарии
США , Евгений Пригожин , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Госдеп США
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