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Право Трампа выдвигаться в президенты из Белого дома поставили под сомнение 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В праве Трампа выдвигаться в президенты усомнились
Фото: AP
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поставила под сомнение право действующего американского президента Дональда Трампа повторно выдвигаться на этот пост из Белого дома. Об этом она рассказала в интервью MSNBC.

«Это надо отвергнуть сразу — чтобы президент США вновь унизил Белый дом, как он это неоднократно делал», — заявила Пелоси.

По ее мнению, выдвижение Трампа из Белого дома не должно произойти в принципе. «Вне зависимости от того, противоречит ли это закону или не может произойти по этическим причинам», — уточнила она.
Как отмечает РИА Новости, ранее Трамп сообщил о невозможности поехать в Джексонвилл на съезд республиканцев, где его официально должны выдвинуть в президенты на второй срок. Вместо этого он допустил выступление из Белого доме.
Ранее были раскрыты подробности стратегии действующего главы Белого дома на грядущих ноябрьских выборах в стране. По информации источников, республиканцы настойчиво советуют Трампу поднимать те же темы, которые хорошо сработали в 2016 году.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , РИА Новости
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