Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США показали удар гиперзвуковым C-HGB 

Lenta.ru 56 минут назад
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Фото: Lenta.ru
Армия Соединенных Штатов в ходе онлайн брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Соответствующий ролик доступен в Twitter.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявлял, что поражение C-HGB произошло на расстоянии 36 сантиметров от центральной точки мишени.
Соответствующие испытания, проведенные Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США, состоялись 19 марта. Пуск C-HGB прошел с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС, расположенного на гавайском острове Кауаи. Полученные в ходе испытаний данные Агентство по противоракетной обороне США планирует использовать для разработки перехватчиков гиперзуковых ракет.
Согласно открытым данным, глайдер биконической конструкции C-HGB, разработанный Сандийскими национальными лабораториями, в 2011 и 2017 годах прошел успешные летные испытания. Изделие в качестве боевого оснащения получат перспективные американские гиперзвуковые ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Армии, Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) Военно-воздушных сил США. Для первых двух ускорителем выступает твердотопливный носитель средней дальности All-Up Round (AUR). В США уверяют, что C-HGB способна к маневрированию на скорости свыше 6 100 километров в час по непредсказуемой для средств ПРО противника траектории.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Последние новости
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств В России выявили 5204 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 5204 новых случая заражения коронавирусом
Комментарии
США , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Видео
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
01:18
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Происшествия В мире
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
00:59
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
Армия
Появилось видео спасения с необитаемого острова
00:55
Появилось видео спасения с необитаемого острова
Происшествия
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
02:51
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
Общество
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
00:14
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Происшествия
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение