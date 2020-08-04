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Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США 

RT на русском и ещё 18 2 часа назад
Трамп сделал важное заявление об эпидемии коронавируса
Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадёживающий признак того, что вирус отступает», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее Национальная ассоциация губернаторов призвала Трампа дополнительно профинансировать за счёт федерального бюджета операции Нацгвардии по борьбе с COVID-19.
По словам президента США, в стране проведено 60 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.
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США , В мире , Эпидемия , Коронавирус , COVID-19 , Эпидемия коронавируса , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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