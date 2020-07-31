Раскрыто участие Клинтона в деле педофила Эпштейна

Раскрыты новые секретные данные с участием бывшего президента США Билла Клинтона по делу умершего во время следствия педофила-миллионера Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что женщина по имени Вирджиния Джуффре (Virginia Giuffre), ранее публично обвинившая миллионера в торговле секс-рабами, в своих показаниях рассказала, что однажды видела бывшего лидера США Клинтона на «педофильском острове» Эпштейна. По ее словам, Билл был в компании с некими двумя молодыми девушками из Нью-Йорка. Кроме того, по словам очевидца, сексуальные оргии были обычным явлением в этой локации.

При этом в опубликованных показаниях опрашиваемых отрицаются попытки флирта нынешнего президента США Дональда Трампа с молодыми девушками.

27 мая Netflix представил документальный фильм Jeffrey Epstein: Filthy Rich. В нем рассказывается о жертвах и свидетелях на острове Литл Сент-Джеймс, о сексуальном насилии и жизни Эпштейна. Кроме того, экс-работник на карибском острове Стив Скалли рассказал, что он несколько раз встречал Клинтона, сидящего на крыльце виллы с мужчиной нетрадиционной ориентации. При этом нет никаких доказательств, что Клинтон принимал участие в оргиях с несовершеннолетними девушками. Сам бывший президент отрицает посещение им острова.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он совершил самоубийство в тюрьме 10 августа прошлого года, не дождавшись судебного процесса по обвинению в торговле секс-рабынями. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. По некоторым данным, он мог продолжать торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.