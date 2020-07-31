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Трамп объяснился за предложение перенести выборы 

Национальная Служба Новостей и ещё 59 2 часа назад
Трамп объяснил предложение перенести выборы
Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса выборов главы государства с 3 ноября на более поздний срок. Об этом американский лидер заявил во время брифинга.

«Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат», — цитирует его RT.

Ранее Трамп написал у себя в «Твиттере», что в случае проведения голосования по почте выборы в 2020 году станут «самыми неточными и мошенническими в истории», и спросил, не отложить ли их проведение.
Позже избирательный штаб Трампа назвал вопрос президента риторическим. Позже сам Трамп написал, что намерен победить на выборах в 2020 году.
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США , В мире , Продлить жизнь , Дональд Трамп
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