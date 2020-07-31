Трамп объяснил предложение перенести выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса выборов главы государства с 3 ноября на более поздний срок. Об этом американский лидер заявил во время брифинга.

«Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат», — цитирует его RT.

Ранее Трамп написал у себя в «Твиттере», что в случае проведения голосования по почте выборы в 2020 году станут «самыми неточными и мошенническими в истории», и спросил, не отложить ли их проведение.

Позже избирательный штаб Трампа назвал вопрос президента риторическим. Позже сам Трамп написал, что намерен победить на выборах в 2020 году.