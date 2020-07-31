США спасет только невыносимая провокация?

Der Spiegel (Германия) . Когда атмосфера в Портленде накалилась, женщина встала между демонстрантами и полицейскими и начала принимать позы из йоги и балета. На ней была только маска. Для сегодняшней Америки это крайне провокационно и вместе с тем трогательно, считает

США ее называют «Обнаженной Афиной» (Naked Athena). Молодая женщина, на которой были лишь маска и головной убор, решительно, но при этом мягко нарушила обычный порядок столкновений в Портленде (штат Орегон), когда с одной стороны стоят протестующие участники движения Black Lives Matter, а с другой — полицейские, и повсюду царит атмосфера гражданской войны.

Между ними оказалась богиня борьбы и мудрости. Принимая позы из балета и йоги, она заставила на время отступить спецназ, выведенный на улицы по приказу президента, но против воли городских властей.

Эта мысль пришла ей в голову совершенно спонтанно, рассказала женщина, назвавшаяся именем Джен (Jen), в подкасте. Она восприняла действия полицейских как провокацию, потому что они стояли стройными рядами, «подобно воинам». Своей акцией она хотела сказать: «Здесь никто не вооружен. Выложите все из карманов, снимите одежду — здесь ни у кого нет оружия». По ее словам, она хотела показать полицейским, «в кого они стреляют» — в невинных людей.

А кто может продемонстрировать невинность так просто, трогательно и неотразимо, как молодая женщина? Даже если ее длинные волнистые светлые волосы и не видны, воображение непроизвольно дорисовывает их. На этом мрачном фоне на первый план вышла Ева — или Венера кисти Боттичелли, западный символ ранимости, объект поклонения, олицетворение райского природного состояния и всего самого прекрасного, что только может олицетворять собой взрослый человек.

Проигнорировать это было бы непростительным кощунством. Неприкрытая нагота Джен, принявшей одну из поз йоги, конечно, стала очередным эффективным потрясением во времена, когда жестокость присутствует буквально повсеместно, а неприкрытый сосок считается невыносимой провокацией (к примеру, Фейсбук в «лучших» пуританских традициях регулярно удаляет такие изображения).

В ряду парадоксальных демаршей, являющихся частью культуры демонстраций, так же как шутка — часть подсознания, это можно назвать просто невиданным прогрессом. Четыре года назад некая молодая темнокожая женщина в развевающемся длинном летнем платье — еще без маски от коронавируса — спокойно и уверенно вышла против воинственно настроенных мужчин-полицейских в черной форме. Полицейские были, конечно, вооружены, на них были шлемы, они держали перед собой плексигласовые щиты. Женщина же — невесома, изящна и похожа на маленькую девочку. Она тоже олицетворяла собой моральное превосходство и именно благодаря своей беззащитности была неприкосновенна.

В ходе протестов против саммита G20 в Гамбурге одна девушка в ярко-красных леггинсах и голубой футболке залезла на полицейский бронеавтомобиль, и полицейским пришлось сгонять ее оттуда при помощи слезоточивого газа.

За последние месяцы в США неоднократно возникали ситуации, когда белые женщины создавали «живые цепи», разделяя полицейских и демонстрантов. Так они противостояли произволу и насилию.

Сейчас идет дискуссия о том, уместно ли демонстрировать обнаженное белое тело в ходе протестов против расизма, или же это лишь отвлекает внимание от тех, кому приходится терпеть несправедливость, и приковывает его к людям, которые в силу цвета своей кожи не являются жертвами.

Джен, очевидно, не задумывалась над такого рода вещами, и импульс, двигавший ей, перевесил рефлексию. Кроме того, по ее собственному признанию, для нее как работницы «секс-индустрии» нагота в любом случае не является чем-то необычным.

Кстати, в США это тоже является дополнительной провокацией со стороны невинности — и еще одним примечательным моментом в общей картине. Между тем друзья называют ее «слегка цветной» (light colored), то есть как бы «не совсем белой».