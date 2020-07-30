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США укрепят сотрудничество с Британией для борьбы с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
США укрепят сотрудничество с Британией для борьбы с РФ
Фото: Reuters
США намерены выделить 250 тысяч долларов для укрепления сотрудничества с Великобританией для борьбы с «враждебными государствами», в список которых входят Россия и Китай. Об этом пишет RT.
Согласно документам, средства пойдут на организацию поездок в США «заинтересованных лиц» из Британии. Под этим словосочетанием, как отмечается, следует понимать работников спецслужб и аналитических центров. Непосредственно составы групп будут определяться целями поездок.
По возвращении из США с британцами проведут ряд занятий, направленных на закрепление полученных знаний. Кроме того, отношения будут укреплять путем продвижения общих ценностей и интересов, в частности, противодействия Пекину и Москве. Для участия в программе организации должны будут подать заявку.
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США , В мире , Китай , Великобритания
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