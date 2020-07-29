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В США прогнозируют междоусобицу внутри российской элиты 

News.ru 1 час назад
В США прогнозируют междоусобицу внутри российской элиты
Фото: News.ru
Руководству США рекомендуют пристально наблюдать за настроениями российской элиты, потому что именно они являются одним из факторов, которые, вероятно, будут определять ситуацию с преемственностью власти в РФ. Соответствующие выводы содержатся в исследовании бывшего американского посла в Москве Джона Теффта, опубликованном на сайте аналитической корпорации RAND. По его оценкам, вне зависимости от того, кто станет преемником Владимира Путина, Вашингтон и европейские столицы всё равно будут испытывать трудности в контактах с РФ.
Прошедшее накануне голосование по поправкам в российскую Конституцию Теффт интерпретирует однозначно — как инициативу Владимира Путина по сохранению власти, однако бывший дипломат тем не менее считает, что вопрос о преемнике российского лидера всё равно стоит на повестке дня. На ситуацию с транзитом власти, как считает Теффт, будет оказывать влияние целый комплекс факторов, среди которых — соперничество внутри российской элиты, позиция силового аппарата, экономическая политика и уровень удовлетворённости населения.
Настроения элит бывший дипломат выделяет в качестве первоочередного фактора, судя по всему, не случайно.
Одним из достижений Путина на посту президента стало управление российской элитой и поиск баланса в конкуренции между различными кланами. Эффект, вызванный коронавирусом, несомненно, приведёт к увеличению напряжённости, хотя Путин явно надеется, что возможное продление его президентства минимизирует некоторые внутриэлитные столкновения, — пишет экс-посол США в РФ.
По тем оценкам, которые приводит Теффт, напряжение между различными кланами российской элиты со временем всё заметнее выходит на поверхность. Он отмечает снижение влияния тех кланов, которые близки к Дмитрию Медведеву. В то время, когда глава РФ обдумывает трансфер власти, элементы российского истеблишмента вынуждены адаптироваться к изменению баланса сил и влияния в «постпутинскую эру», пишет бывший американский дипломат.
В частных беседах молодые российские чиновники часто дистанцируются от жёсткой линии, — вспоминает Теффт. — Некоторые видят необходимость в том, чтобы предпринять шаги для возобновления отношений России с Западом, и необходимость ослабить твёрдый авторитаризм, воплощённый в путинизме.
Американскому руководству, как отмечается в анализе для RAND, необходимо пристально наблюдать за тем, что происходит внутри высших эшелонов российской власти. Но не стоит обольщаться по поводу того, что кремлёвская политика значительно изменится с возможным появлением другого президента, подчёркивает экс-посол. Вашингтону, по его словам, поможет только терпеливый и осторожный подход.
Тем не менее, как кажется, подход американского руководства к отношениям с Россией на долгое время будет определён последствиями скандала с «вмешательством» в президентские выборы 2016 года. К примеру, несмотря на то что Теффт предусмотрительно советует будущим администрациям главы США не высказывать резких суждений, относящихся к России, это не кажется возможным с учётом уже сложившегося в американском истеблишменте нарратива, элементом которого стала презумпция виновности российского руководства по целому ряду досье.
Любой намёк на относительный нейтралитет по отношению к российской политике, как правило, интерпретируется в качестве проявления симпатии. В связи с этим перспективы развития российско-американских отношений вряд ли будут зависеть от исполнительной власти в США — даже если брать в расчёт некий транзит в РФ. Как показало президентство Трампа, слишком многое зависит и от общей атмосферы в Вашингтоне. Однако пока что Штаты заняты своими выборами.
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США , Джон Теффт , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Москва
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