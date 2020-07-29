$29 млрд: как США будут спасать оборонку

Республиканцы в США представили свой пакет помощи в борьбе с COVID-19 в размере $1 трлн, из которых на оборону предлагается израсходовать $29 млрд При этом только на оружейные программы будет потрачено $7 млрд Какие направления планируют спасать республиканцы, — в материале «Газеты.Ru».

Республиканский законопроект об ассигнованиях в объеме 177 страниц, обнародованный 27 июля, включает финансирование производства боевых вертолетов, самолетов, кораблей и систем противоракетной обороны, пишет Defense News.

Законопроект также включает в себя $11 млрд для возмещения расходов на выплаты оборонным подрядчикам, как это предусмотрено статьей 3610 Закона о помощи пострадавшим от коронавируса (CARES Act, Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).

Оборонные фирмы и торговые ассоциации лоббировали подобное финансирование, опасаясь, что в противном случае Пентагону придется использовать счета для модернизации и боевой готовности.

Обнародование этого закона знаменует собой конец многонедельных споров между Белым домом и республиканцами в конгрессе США, которые разделились из-за его цены, и дает старт официальным переговорам с демократами.

«Американским людям нужна дополнительная помощь. Им нужно, чтобы она была всеобъемлющей. И американцам нужно, чтобы подобный законопроект был тщательно адаптирован к сегодняшнему сложному времени», — заявил в понедельник на заседании сената лидер республиканского большинства Митч Макконнелл (сенатор от штата Кентукки с 1985 года).

Включение расходов на оборону, которые республиканцы назвали необходимыми для экономики и национальной обороны, было лишь одним аспектом, подвергшимся критике со стороны вице-председателя сенатского комитета по ассигнованиям Патрика Лихи , демократа от Вермонта, который заявил, что общий пакет является недостаточным для защиты американцев.

«Если бы все это было не так плохо, законопроект содержал бы миллиарды долларов на программы, не связанные с коронавирусом, в том числе более $8 млрд долларов на то, что, по-видимому, является списком пожеланий министерства обороны США для производства самолетов, кораблей и других систем вооружений», — сказал Патрик Лихи.

Пандемия COVID-19 в Соединенных Штатах привела к замедлению производства вооружений, временному закрытию ряда предприятий ОПК и проблемам с финансовыми потоками, особенно для небольших фирм.

Пентагон в этой связи работал в тесном контакте с предприятиями американского оборонно-промышленного комплекса, в основном, делая миллиарды долларов авансовых платежей подрядчикам.

Ранее американский конгресс уже направил министерству обороны США $10,5 млрд в соответствии с законом о помощи пострадавшим от коронавируса (CARES Act).

«Примы» американского ОПК — Boeing и Lockheed Martin — являются основными бенефициарами в получении средств в рамках предлагаемого республиканцами законопроекта.

Документ предоставит более $1 млрд для производства патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Эта машина предназначена для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. В основе — конструкция обновленного лайнера Boeing 737-800.

Военно-воздушные силы получат $686 млн за дополнительные малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II, $720 млн за военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules («Геркулесы» — самые распространенные военно-транспортные самолеты в мире, их изготовлено уже более 2600 единиц) и $650 млн за замену крыльев у штурмовиков Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, на которые корпорация Boeing уже заключила контракт (программа предполагает замену крыльев на 112 машинах в течении пяти лет с возможностью продления программы еще на два последующих года).

Средства на кораблестроение включают $1,45 млрд для четырех экспедиционных госпитальных судов, $260 млн для одного экспедиционного скоростного транспортного судна (способного в минимальное время перебрасывать до батальона солдат с техникой или сопоставимый груз на расстояние порядка 1000-1200 морских миль), $250 млн для амфибийного судостроения и $250 млн для базовой программы перспективных надводных кораблей.

Сухопутные войска США получат еще $375 млн на производство нового поколения бронетранспортеров типа Double V-Hull Strykers компании General Dynamics Land Systems (к одной из особенностей модификации Double V-Hull относится двойное V-образное днище, значительно улучшающее защиту бронемашин при подрывах на фугасах и минах) и $283 млн на новые многоцелевые ударные вертолеты AH-64 Apache Block IIIB. Способность AH-64D Apache Block III непосредственно управлять беспилотными летательными аппаратами и получать данные в реальном масштабе времени значительно расширяет боевые возможности вертолета.

Более чем $300 млн будет выделено на систему ПРО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) разработки компании Lockheed Martin и радиолокатор AN/TPY-2 производства фирмы Raytheon.

РЛС AN/TPY-2 — мобильный радиолокатор Х-диапазона, являющийся важным элементом для BMDS (Ballistic Missile Defence System) — системы защиты от баллистических ракет, части национальной американской стратегии ПРО. AN/TPY-2 может передавать информацию на стрельбовый радиолокатор AN/MPQ-53 системы MIM-104 Patriot PAC-3. Мобильная РЛС AN/TPY-2 характеризуется расширенным диапазоном поиска и сопровождением баллистических ракет всех классов.

Еще $200 млн будут направлены на продление срока службы наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), для которой корпорация Boeing является главным подрядчиком. GMD является комплексом стратегической противоракетной обороны США, введенным в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развернуто 44 противоракеты на Аляске и в Калифорнии.

«Складывается впечатление, что бороться с COVID-19 в оборонно-промышленном комплексе США предполагают не только, образно говоря, с помощью таблеток и уколов, а резко ускоренным вливанием финансовых средств. В большинстве случаев это действительно окажет реальную помощь как в недопущении срыва серийного производства уже отработанного вооружения, так и в поддержке перспективных разработок», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, подобные меры помощи не помешали бы и отечественному ОПК.