Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии 

РИА Новости и ещё 6 5 часов назад
СМИ в США обвинили РФ в дезинформации о пандемии
Фото: Reuters
Сразу в двух американских СМИ — Ассошиэйтед Пресс и New York Times — вышли статьи с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии, которые Москва не раз отвергала.
По утверждению изданий, два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. С мая по июль на данных сайтах были опубликованы около 150 статей о пандемии, утверждает New York Times.
Как пишет New York Times, в "дезинформационных" статьях InfoRos, например, обсуждалось, что в Китае допускают американское происхождение коронавируса, якобы COVID-19 был создан военными США. Однако подобная версия обсуждалась во многих СМИ, поскольку ее выдвинул официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. В марте он сообщил, что американские военные могли завезти COVID-19 в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре прошлого года.
Также, по утверждению издания, "дезинформационным" был материал о том, что "предоставленная Россией медицинская помощь может привести к новой разрядке отношений с Вашингтоном", и что "пандемия — это эксперимент по манипулированию миром".
По утверждению неназванных источников издания, бывшие разведчики якобы получали информацию от разведки, публиковали её на данных сайтах, а другие сайты перепечатывали статьи, увеличивая охват аудитории. Издание делает вывод, что таким образом Россия пытается распространить дезинформацию и пропаганду о пандемии, чтобы "повлиять на американцев".
Издание отмечает, что ФБР также расследует деятельность аналитического центра Strategic Culture Foundation, публикующего статьи о политике, и его связях со Службой внешней разведки РФ. При этом никаких доказательств таких связей не приводится.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США "напрямую говорили с этими странами" о том, что те должны прекратить это. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Последние новости
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Комментарии
США , В мире , Денис Тюрин , Сергей Лавров , МИД , ФБР , Associated Press , New York Times , Китай , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег
Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег
Видео
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
03:32
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
Происшествия
Появилось видео начала строительства реактора ITER
02:44
Появилось видео начала строительства реактора ITER
Наука и техника
Школьница осквернила памятник и попала на видео
03:16
Школьница осквернила памятник и попала на видео
Происшествия
Прикуривший в храме подросток попал на видео
01:19
Прикуривший в храме подросток попал на видео
Происшествия
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение