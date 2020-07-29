СМИ в США обвинили РФ в дезинформации о пандемии

Сразу в двух американских СМИ — Ассошиэйтед Пресс и New York Times — вышли статьи с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии, которые Москва не раз отвергала.

По утверждению изданий, два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. С мая по июль на данных сайтах были опубликованы около 150 статей о пандемии, утверждает New York Times.

Как пишет New York Times, в "дезинформационных" статьях InfoRos, например, обсуждалось, что в Китае допускают американское происхождение коронавируса, якобы COVID-19 был создан военными США . Однако подобная версия обсуждалась во многих СМИ, поскольку ее выдвинул официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. В марте он сообщил, что американские военные могли завезти COVID-19 в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре прошлого года.

Также, по утверждению издания, "дезинформационным" был материал о том, что "предоставленная Россией медицинская помощь может привести к новой разрядке отношений с Вашингтоном", и что "пандемия — это эксперимент по манипулированию миром".

По утверждению неназванных источников издания, бывшие разведчики якобы получали информацию от разведки, публиковали её на данных сайтах, а другие сайты перепечатывали статьи, увеличивая охват аудитории. Издание делает вывод, что таким образом Россия пытается распространить дезинформацию и пропаганду о пандемии, чтобы "повлиять на американцев".

Издание отмечает, что ФБР также расследует деятельность аналитического центра Strategic Culture Foundation, публикующего статьи о политике, и его связях со Службой внешней разведки РФ. При этом никаких доказательств таких связей не приводится.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США "напрямую говорили с этими странами" о том, что те должны прекратить это. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.