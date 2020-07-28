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В СМИ Франции сообщили, что Россия и Китай сравнялись в рейтинге мировых лидеров с США 

Свободная пресса 2 часа назад
В рейтинге американского института Гэллапа официальные Москва и Пекин оказались на одном месте с Соединёнными Штатами.
Об этом написало популярное французское издание La Croix.
Авторы новости обратили внимание на то, что «мягкая сила» Вашингтона стала малоэффективной, несмотря на соответствующие заявления представителей американской власти.
Так, указанное СМИ указало на то, что, хотя в Вашингтоне по-прежнему звучат бравурные заявления, снижение влияния США очевидно, что и зафиксировал рейтинг мировых лидеров.
Добавим, что третий год подряд возглавляет названный список Германия. А второе место теперь разделили РФ, США и КНР.
По мнению автора доклада института Гэллапа — Мохаммеда Юниса, образ Вашингтона, как мирового гегемона может ещё больше пострадать из-за «неэффективных решений в борьбе с пандемией коронавируса».
Ему вторит глава берлинского бюро Немецкого фонда Маршалла Томас Кляйн-Брокхофф, который также уверен в «крахе мягкой силы Америки».
Помимо прочего, в La Croix заметили, что единственным континентом, где сохранился, в основном, позитивный образ США оказалась Африка.
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Комментарии
США , Китай , Москва , Франция
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