Трамп припугнул американцев и пообещал им «золотой век»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал «бунтовщиков» в Портленде и Сиэтле, назвав протестующих «больными и безумными анархистами». Он пообещал, что скоро страна победит в борьбе с пандемией коронавируса и наступит «золотой век». Беспорядки в Штатах продолжаются — начались они из-за очередного убийства полицией афроамериканца.

США победят коронавирус и наступит «золотой век», заявил американский президент Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он также обвинил прессу страны в необъективном освещении охвативших США массовых беспорядков и протестов.

«Лживые медиа пытаются изобразить протестующих в Портленде и Сиэтле чудесными, хорошими и невинными людьми, просто вышедшими на прогулку. Но на самом деле это — больные, безумные анархисты и агитаторы, впрочем, легко контролируемые нашими правоохранителями», — написал глава Белого дома.

Однако «леваки» уничтожили бы американские города и страну, если бы «когда-нибудь на выборах победил бы сонный Джо Байден , марионетка левых», добавил Трамп.

«Рынки рухнули бы, а города охватил бы огонь. Наша страна пострадала бы как никогда», — припугнул Трамп сограждан возможной победой на выборах президента кандидата от Демократической партии.

Сейчас в Портленде и Сиэтле на северо-западе США уже несколько дней продолжаются беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали более 50 полицейских, один человек в ходе портлендских акций протеста был ранен ножом. Для разгона манифестантов у здания федерального суда полиция применяла спецсредства. Все это происходит на фоне катастрофической ситуации с эпидемией COVID-19, от которой в Штатах скончались уже более 140 тыс. человек.

22 июля Трамп заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране может стать хуже.

«Увы, но сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но дела таковы. Посмотрите на весь мир, это по всему миру, такая складывается тенденция», — отметил американский лидер.

Он добавил, что смертность от «коронавирусных» причин в Америке продолжает снижаться. Тем не менее США остаются мировым лидером по данному показателю — кроме того, зафиксировано более 3,8 млн случаев заражения.

На федеральном уровне в Штатах карантин введен не был — этим занимались местные власти. Трамп изначально выступал против карантина, потом признал его необходимым, но призывал к скорейшему «открытию» экономики.

20 июля, за два дня до своего выступления, посвященного коронавирусу, президент США заявлял, что власти города Портленд утратили контроль над протестующими.

«Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!» — подчеркнул американский лидер.

Соединенные Штаты в мае охватили массовые беспорядки после гибели в ходе задержания полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Трагический инцидент произошел в Миннеаполисе — патрульные повалили подозреваемого в мошенничестве афроамериканца на землю, заковали в наручники, в ходе чего один из офицеров полиции — Дерек Шовин — надавил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание, он скончался в реанимации.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать», «Жизни черных имеют значение», «Покончим с белым превосходством» и прочие лозунги левого и антирасистского толка.

Митинги быстро распространились на другие города и переросли в столкновения с полицией, поджоги домов и магазинов, грабежи.

В начале июня Трамп говорил, что центр Сиэтла захватили «мерзкие анархисты» и «внутренние террористы». Он добавил, что «левого радикала», губернатора штата Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Даркан «разыграли и высмеяли» на «невиданном для страны уровне». Трамп потребовал «вернуть город» под власть законного руководства «сию же секунду» — в противном случае «он сам сделает это». При этом президент уже направлял национальную гвардию для подавления беспорядков.