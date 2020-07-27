Жителей США напугали посылки с семенами из Китая 

Жители нескольких американских штатов получили по почте пакеты с неизвестными семенами из Китая

Власти штатов Вирджиния, Вашингтон и Юта призвали при получении зерен обращаться в полицию. Кроме того, жителям рекомендовали не сажать семена, так как они могут оказаться инвазивными видами растений.

Как рассказал биолог Михаил Воробьев , инвазивные растения уничтожают коренных обитателей флоры и фауны. Однако, по его словам, семена на фотографиях напоминают цитрусовые и репчатый лук, передает "Вечерняя Москва".

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин указал, что инвазивные виды очень быстро распространяются, что можно использовать в качестве биологического терроризма ("фитотерроризма").