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Жителей США напугали посылки с семенами из Китая 

Москва24 и ещё 2 34 минуты назад
Жителей США напугали посылки с семенами из Китая
Фото: facebook.com/WAStateDeptAg
Жители нескольких американских штатов получили по почте пакеты с неизвестными семенами из Китая.
Власти штатов Вирджиния, Вашингтон и Юта призвали при получении зерен обращаться в полицию. Кроме того, жителям рекомендовали не сажать семена, так как они могут оказаться инвазивными видами растений.
Как рассказал биолог Михаил Воробьев, инвазивные растения уничтожают коренных обитателей флоры и фауны. Однако, по его словам, семена на фотографиях напоминают цитрусовые и репчатый лук, передает "Вечерняя Москва".
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин указал, что инвазивные виды очень быстро распространяются, что можно использовать в качестве биологического терроризма ("фитотерроризма").
Профессор факультета социальных наук ВШЭ Алексей Макаркин предположил, что посылки могут быть и политическим ходом. Так Дональд Трамп, используя образ внешнего врага, может пытаться склонить на свою сторону избирателей.
В 2018 году в США Цезарь Сайок отправил 16 самодельных взрывных устройств бывшим и действующим высокопоставленным чиновникам, которые являются сторонниками Демократической партии и противниками Трампа.
Посылки, в частности, предназначались Роберту Де Ниро, Джорджу Соросу, Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, Джозефу Байдену. При этом отмечалось, что мужчина жил в белом фургоне, обклеенном агитацией в поддержку Трампа.
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Комментарии
США , В мире , Биологическое оружие , Михаил Воробьев , Игорь Никулин , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Алексей Макаркин , Роберт де Ниро , Дональд Трамп , Джордж Сорос , Демократическая партия США , ООН , ВШЭ , Вечерняя Москва , Китай
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