Главный инфекционист США пожаловался на угрозы

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В США подготовили поправку о запрете на проведение ядерных испытаний

«Буревестник» и «Посейдон» стали ночным кошмаром для Вашингтона

В США во время демонстрации от слезоточивого газа пострадал мэр Портленда