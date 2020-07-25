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Главный инфекционист США рассказал о поступающих его семье угрозах 

ИА Regnum и ещё 3 25 минут назад
Главный инфекционист США пожаловался на угрозы
Фото: Reuters
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил о поступающих его семье угрозах.
«Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? Неужели это происходит в США?» — сказал он в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода, добавив, что ему предоставили охрану.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп во время ответов на вопросы журналистов в ходе круглого стола в Белом доме рассказал, что он не всегда соглашается с Фаучи.
Также американский лидер назвал его «паникером».
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США , В мире , Дэвид Аксельрод , Дональд Трамп , Энтони Фаучи
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