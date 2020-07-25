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Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году 

Lenta.ru 27 минут назад
Названы главные претенденты на пост президента США
Фото: Reuters
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году. Список опубликован на сайте газеты.
Как отмечает издание, даже если наиболее вероятный кандидат от демократов на нынешних выборах, бывший вице-президент Джо Байден сможет одержать победу в 2020-м, едва ли он станет баллотироваться на второй срок в 2024-м в силу преклонного возраста — на данный момент политику уже 77 лет, и в случае победы он станет самым старым президентом США за всю историю. На этом фоне многие аналитики начали подыскивать кандидатов среди нового поколения демократов.
Так, одним из главных претендентов на лидерство в Демпартии следующего избирательного цикла станет самая молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес. Как считают эксперты, она пользуется значительной поддержкой рабочего класс благодаря ряду продавливаемых ею инициатив, в частности, в области образования и здравоохранения. Кроме того, Окасио-Кортес популярна среди молоды избирателей-миллениалов — на ее аккаунт в Instagram подписано более 5,3 миллиона человек, а на аккаунт в Twitter — более 7,8 миллиона человек.
Другим потенциальным кандидатом может стать губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Как отмечает The National Interest, политику удалось нарастить свое влияние на фоне пандемии коронавируса благодаря своим действиям по борьбе с распространением инфекции. Так, согласно проведенному в июле опросу, его работу на посту губернатора одобряют 89 процентов избирателей-демократов и 28 процентов прореспубликанских избирателей. Среди достижений, которые могут сыграть на руку Куомо эксперты также назвали увеличение минимального уровня заработной платы для жителей штата и разрешение однополых браков.
По мнению издания, рассчитывать на выдвижение от Демпартии может и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, который уже участвовал в праймериз в этом году и вышел из гонки, поддержав Байдена. Эксперты отмечают, что политик также пользуется популярностью у молодежи, в том числе за счет того, что является открытым геем. Кроме того, Буттиджич поддерживает повышение минимального размера оплаты труда по всей стране и освобождение студентов от ряда долговых обязательства — это также может обеспечить ему дополнительные голоса избирателей.
Еще двумя претендентами на лидера Демократической партии The National Interest считает сенатора от штата Калифорния индийско-африканского происхождения Камалу Харрис, а также сенатора от Колорадо Майкла Беннета. Так, Байден может выбрать Харрис в качестве своего вице-президента, если победит на выборах, что существенно увеличит ее шансы на дальнейшие карьерные успехи. В пользу Беннета же может говорить умеренность его взглядов, которую ценит истеблишмент Демпартии.
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Комментарии
США , В мире , Эндрю Куомо , Джозеф Байден , Демократическая партия США , The National Interest
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