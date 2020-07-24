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Россия уличила США в желании стравить ее с Китаем 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Россия уличила США в желании стравить ее с Китаем
Фото: Lenta.ru
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила американцев в провокациях, цель которых — стравить Россию и Китай. Об этом передает РИА Новости.
«Они [США] пошли в своих заявлениях еще дальше. (…) Теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. Это, могу вас заверить, у них не получится», — сказала дипломат. По ее словам, желание укреплять равноправное партнерство Москвы и Пекина носит долгосрочный характер. При этом Захарова не стала приводить примеры упомянутых провокаций.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и Китай, скорее всего, будут осваивать Луну вместе. Как указал глава госкорпорации, Россия решила вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли. Возможно, к ней присоединится Китай.
Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными — страны ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности». Китай же называет происходящее внутренним делом.
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Комментарии
США , Азия , Дмитрий Рогозин , Мария Захарова , МИД , Роскосмос , РИА Новости , Китай
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