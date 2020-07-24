Трамп отменил партийный съезд из-за роста заболеваемости коронавирусом 

США преодолен новый психологический рубеж по количеству зараженных коронавирусом. С начала пандемии их уже 4 034 831. Данные американского университета Джонса Хопкинса публикует «Интерфакс».

Общее количество погибших с начала пандемии — 144 242. Причем уже третий день подряд в США число летальных исходов от заболеваний, связанных с коронавирусом, превышает тысячу сто человек, отмечается в публикации.