Трамп отменил партийный съезд из-за роста заболеваемости коронавирусом 

В США преодолен новый психологический рубеж по количеству зараженных коронавирусом. С начала пандемии их уже 4 034 831. Данные американского университета Джонса Хопкинса публикует «Интерфакс».
Общее количество погибших с начала пандемии — 144 242. Причем уже третий день подряд в США число летальных исходов от заболеваний, связанных с коронавирусом, превышает тысячу сто человек, отмечается в публикации.
Агентство также пишет, что из-за роста заболеваемости Дональд Трамп отметил партийный съезд республиканцев. Его планировали на август. Там должны были объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии. Президент заявил, что обратится к своим сторонникам, но в онлайн режиме.