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Трамп отменил партийный съезд из-за роста заболеваемости коронавирусом 

BFM.RU и ещё 12 4 часа назад
Трамп отменил партийный съезд из-за роста заболеваемости коронавирусом
Фото: Аргументы Недели
В США преодолен новый психологический рубеж по количеству зараженных коронавирусом. С начала пандемии их уже 4 034 831. Данные американского университета Джонса Хопкинса публикует «Интерфакс».
Общее количество погибших с начала пандемии — 144 242. Причем уже третий день подряд в США число летальных исходов от заболеваний, связанных с коронавирусом, превышает тысячу сто человек, отмечается в публикации.
Агентство также пишет, что из-за роста заболеваемости Дональд Трамп отметил партийный съезд республиканцев. Его планировали на август. Там должны были объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии. Президент заявил, что обратится к своим сторонникам, но в онлайн режиме.
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США , В мире , Конфликты , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Интерфакс
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