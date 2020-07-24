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Помпео призвал сформировать «новый альянс демократий» против Китая 

РИА Новости и ещё 4 35 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал сформировать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю.
"Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована", — заявило Помпео, выступая в Калифорнии.
Он предупредил, что "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас". Госсекретарь добавил, что теперь "не может быть возврата к прошлым практикам только потому, что они комфортны или удобны".
"Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля", — заключил Помпео.
Выступление госсекретаря транслировалось на сайте госдепартамента.
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США , Азия , Видео , В мире , ООН , Госдеп США , НАТО , Китай
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