Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал сформировать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю

"Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована", — заявило Помпео, выступая в Калифорнии.

Он предупредил, что "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас". Госсекретарь добавил, что теперь "не может быть возврата к прошлым практикам только потому, что они комфортны или удобны".

"Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля", — заключил Помпео.