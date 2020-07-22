В США заявили, что пересмотр политики в отношении Китая носит срочный характер

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Тенденции развития американо-китайских отношений указывают, что пересмотр политики США по Китаю носит срочный характер. Об этом заявил в среду первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн , выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США . Текст его вступительной речи распространил комитет.

"Честная оценка тенденций в американо-китайских отношениях указывает, что пересмотр политики США в отношении Китая давно назрел и носит срочный характер. Соединенные Штаты должны реагировать с использованием всего набора своих политических инструментов", - отметил Бигэн.

Он подчеркнул, что Вашингтон "стремится к конструктивным и ориентированным на результат отношениям с Пекином". "Мы будем сотрудничать с Китаем в тех областях, где наши интересы совпадают", - отметил дипломат. По его словам, это контроль над вооружениями, установление причин возникновения и распространения нового коронавируса, денуклеаризация КНДР, урегулирование ситуации в Афганистане, борьба с распространением наркотиков, поиск и возвращение на родину останков американских военнослужащих, участвовавших во Второй мировой войне, Корейской войне, войне во Вьетнаме, а также сфера торговли и экономики.

"Соединенные Штаты и КНР в обозримом будущем, скорее всего, останутся конкурентами, но это не означает, что две наши страны должны быть врагами", - подчеркнул первый заместитель госсекретаря. При этом он повторил критику вашингтонской администрации в адрес КНР.

"Китай создает наиболее боеспособные и хорошо финансируемые вооруженные силы в мире после наших [ВС]. Его ядерный арсенал растет и диверсифицируется. Часть военной модернизации и экономического развития Китая обусловлена его доступом к инновационной экономике США, включая американские университеты мирового уровня", - утверждал дипломат.