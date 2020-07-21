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В США единогласно поддержали ужесточение санкций против «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 4 16 минут назад
Санкции против «Северного потока-2» вновь ужесточат
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Об этом сообщает ТАСС.
Инициатива направлена на ужесточение уже действующих санкций в отношении российских газопроводов. В поправке речь идет о внесении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов.
17 июля Евросоюз (ЕС) раскритиковал односторонние санкции, которые угрожают ввести США в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, подобные меры противоречат международному праву.
15 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит в проекты, подпадающие под санкции, «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По его словам, в отношении проектов будут действовать ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.
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США , В мире , Гражданская война , ЕС , Госдеп США , Конгресс США
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