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Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии 

Lenta.ru и ещё 2 13 часов назад
Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп признал ошибку в оценке екоторых показателей пандемии коронавируса в эфире телеканала Fox News.
Журналисты телеканала указали американскому лидеру, что он путает показатели смертности и летальности инфекции. Глава Белого дома ранее неоднократно утверждал, будто этот показатель в стране является одним из самых низких в мире.
«Я полагаю, что все совершают ошибки», — сказал Трамп. При этом он напомнил о своих словах, сказанных 1 июля, относительно окончания пандемии в ближайшее время. «Я окажусь прав в конечном счете», — заявил он.
17 июля стало известно, что США побили рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки. Тогда было зафиксировано 77,3 тысячи зараженных, что выше, чем в какой-либо другой день за все время эпидемии.
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США , В мире , Дональд Трамп , Fox News
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