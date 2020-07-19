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Трамп о возможной победе Байдена: «Ужасы произойдут с Америкой» 

ИА Regnum и ещё 6 3 часа назад
«Ужасы произойдут с Америкой»: Трамп о победе Байдена
Фото: Reuters
К «уничтожению Америки» может привести возможная победа на президентских выборах бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена. Об этом 19 июля написал действующий глава Белого дома США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.
«Радикальные левые демократы (в США), которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем, — написал Трамп. — Невообразимые ужасы произойдут с Америкой».
Президент США обратил внимание подписчиков на город Портленд, где проходят акции протеста. По его словам, местные политики совсем не против того, что в городе уже 50 дней «анархия».
»Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, — написал Трамп. — Нет!«
19 июля телеканал Fox News со ссылкой на данные опроса сообщил, что экс-вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа по популярности на 8 процентных пунктов.
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Комментарии 1
США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Администрация США , Fox News
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