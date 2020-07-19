«Ужасы произойдут с Америкой»: Трамп о победе Байдена

«Радикальные левые демократы (в США), которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем, — написал Трамп. — Невообразимые ужасы произойдут с Америкой».

Президент США обратил внимание подписчиков на город Портленд, где проходят акции протеста. По его словам, местные политики совсем не против того, что в городе уже 50 дней «анархия».

»Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, — написал Трамп. — Нет!«