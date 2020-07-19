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Трамп считает, что победа Байдена приведет к «уничтожению Америки и невообразимым ужасам» 

ТАСС 39 минут назад
Трамп назвал условие для «уничтожения Америки»
Фото: Reuters
Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, приведет к уничтожению Америки и невообразимым ужасам. Такое мнение выразил в воскресенье в Twitter американский лидер Дональд Трамп.
"Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд (штат Орегон — прим. ТАСС), где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия [в городе]. Мы отправили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!" — написал президент.
В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от главы государства вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде "вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями". Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер (представляет демократов). Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.
Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая — начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.
Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , МВД , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , Чикаго
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