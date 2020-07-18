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Племянница Трампа утверждает, что в семье его не считали умным 

ТАСС и ещё 1 47 минут назад
Племянница Трампа высказалась о его интеллекте
Фото: ТАСС
Родственники Дональда Трампа не считали, что он отличается особенным умом. С таким утверждением выступила в пятницу в эфире телеканала CNN племянница американского лидера Мэри Трамп, которая ранее издала книгу о политике.
Самоуверенность и психические расстройства
На вопрос о том, считали ли ее дядю в семье сообразительным, она ответила: "Нет, совсем нет". Мэри Трамп заверила, что в прошлом Дональд Трамп "не демонстрировал интереса к обучению" и не отличался любознательностью. "Он не сильно изменился", — полагает она.
"Он был в высшей степени уверен в себе", — добавила 55-летняя Мэри Трамп.
По ее словам, Дональд в те годы, когда она была ребенком, также отличался "пренебрежительным отношением" к людям. По ее утверждению, в семье считались приемлемыми расистские высказывания.
Мэри Трамп, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что действующий американский лидер страдает от различных личностных расстройств. "Дональд — это человек, который получил глубокую душевную травму вследствие его воспитания и обстоятельств, касающихся его родителей", — отметила она.
"Ему не станет лучше. Без сомнения, его состояние ухудшится", — подчеркнула Мэри Трамп.
Реакция президента
Президент США в пятницу написал в Twitter, что его племянница нарушила соглашение о неразглашении информации о своей семье, а также передала СМИ его налоговые декларации.
Мэри Трамп заявила, что слова американского лидера не соответствуют действительности.
"У меня никогда не было налоговых деклараций Дональда, потому я не могла предоставить их кому-либо", — сказала она.
Мэри также заострила внимание на том, что суд в Нью-Йорке разрешил ей издать книгу.
Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивался того, чтобы суд запретил публикацию книги. По словам Мэри Трамп, в действительности за этими попытками стоял американский лидер.
О книге племянницы Трампа
Книга Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) вышла в свет в текущем месяце. В ней племянница американского лидера утверждает, что он из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.
Мэри Трамп в своей книге рассказывает также о собственной роли в расследовании, проведенном газетой The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более 400 млн долларов в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фредерика Трампа в сфере недвижимости.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что книга племянницы президента США содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
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Комментарии 1
США , В мире , Санкции , Партия Зеленского , Фредерик Трамп , Дональд Трамп , Администрация США , CNN , New York Times
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