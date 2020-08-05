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Глава Пентагона прокомментировал взрыв в Бейруте 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Глава Пентагона прокомментировал взрыв в Бейруте
Фото: globallookpress.com
Министр обороны США Марк Эспер в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом прокомментировал взрыв в Бейруте.
«Все еще получаем информацию о том, что произошло», — цитирует ТАСС Эспера.
Он заявил, что «большинство считает, что это было случайностью, как и сообщалось».

«Сверх этого мне нечего сказать», — сообщил глава Пентагона.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с премьером Ливана Хасаном Диабом.
Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.
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США , В мире , Крым наш , Марк Эспер , Хасан Диаб , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Бейрут
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